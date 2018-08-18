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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2282228322842285>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1124
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
101
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
242
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
176
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
209
Якість будівництва
15%
174
Всього голосів : 1124
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:29

  UA написав:Самый перспективный бизнес это медицина + похоронные бюро.


странно шо вы еще ломбарды не вспомнили
так же ж вроде демура лечит уже который год?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:32

  kingkongovets написав:
  UA написав:Самый перспективный бизнес это медицина + похоронные бюро.


странно шо вы еще ломбарды не вспомнили
так же ж вроде демура лечит уже который год?)


демура по точности прогнозов может конкурировать с найманом.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:33

  UA написав:Если где платежеспособных добавится, то где - то их убавится.
Давайте будем реалистами. Самый перспективный бизнес это медицина + похоронные бюро.


Медицина +.
Похоронний? Разовий.

А медицина довго і по чучуть. Головне щоб не виздоровіли і не вмерли. Тре баланс.
Дивлюся на аналізи. Взагалі вічний бізнес.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:42

  kingkongovets написав:
  UA написав:
  kingkongovets написав:
рай для розничной торговли)

Розничная торговля уходит в интернет... даже продуктовый ритейл.
Формат киевской Икеа будет - шоурум на Лыбедской и интернет магазин.
(открываются в конце года... многим придется закрыться)


а я уже отписывался тут про новые тенденции в спросе на коммерческую недвигу - шоурумы рулят
весь ритейл в инет все равно не перейдет, да и розница - это ж не только ритейл
так шо вся серебряная миля рано или поздно превратится в огромный торговый центр под открытым небом - с платежеспособной публикой там проблем не будет)
а крупные трц останутся лишь для сетевиков, либо превратятся в филиалы троещинского рынка

Ocean plaza, mall будут филиалами троещинского рынка?) когда?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:42

Странно почему те кто пишут про рост цен на бетон не вспоминают о предстоящем повышении цены на газ для населения. А ведь это коснется всех , кого-то сильнее, кого-то слабее.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:43

  kingkongovets написав:
  UA написав:Самый перспективный бизнес это медицина + похоронные бюро.


странно шо вы еще ломбарды не вспомнили
так же ж вроде демура лечит уже который год?)

Ломбарды это вчерашний день. Их клиенты уже все вынесли из дома, пропили- прокололи и умерли.
Сейчас тон задает социальная группа - "кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет".
ПС. Рынок карточных кредитов, имеет перспективу 20-30 кратного роста.
Вот где клондайк.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:45

  zzzzzz написав:Странно почему те кто пишут про рост цен на бетон не вспоминают о предстоящем повышении цены на газ для населения. А ведь это коснется всех , кого-то сильнее, кого-то слабее.

Субсидия... а остальные не платят.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:47

  Kostia написав:Ocean plaza, mall будут филиалами троещинского рынка?) когда?

По ассортименту?
По состоянию туалетов они стремительно сближаются.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:49

  UA написав:
  zzzzzz написав:Странно почему те кто пишут про рост цен на бетон не вспоминают о предстоящем повышении цены на газ для населения. А ведь это коснется всех , кого-то сильнее, кого-то слабее.

Субсидия... а остальные не платят.


Не платят 5% ,
95% платят.

Субсидии будут сокращать
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:52

  Первый написав:
  UA написав:Если где платежеспособных добавится, то где - то их убавится.
Давайте будем реалистами. Самый перспективный бизнес это медицина + похоронные бюро.


Медицина +.
Похоронний? Разовий.

А медицина довго і по чучуть. Головне щоб не виздоровіли і не вмерли. Тре баланс.
Дивлюся на аналізи. Взагалі вічний бізнес.


вивчав досконально тему сучасних аналізів ДНК аля 23andme (100 баксів у штатах). цікаво, футуристично, перспективно. не лохотрон, серйозна наукова база. але на той момент (років 3-4 тому) це погано сприймалось нашими людьми. хоча всякі сінево за подібне просили х20
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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