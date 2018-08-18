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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:29
UA написав:
Самый перспективный бизнес это медицина + похоронные бюро.
странно шо вы еще ломбарды не вспомнили
так же ж вроде демура лечит уже который год?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:32
kingkongovets написав: UA написав:
Самый перспективный бизнес это медицина + похоронные бюро.
странно шо вы еще ломбарды не вспомнили
так же ж вроде демура лечит уже который год?)
демура по точности прогнозов может конкурировать с найманом.
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:33
UA написав:
Если где платежеспособных добавится, то где - то их убавится.
Давайте будем реалистами. Самый перспективный бизнес это медицина + похоронные бюро.
Медицина +.
Похоронний? Разовий.
А медицина довго і по чучуть. Головне щоб не виздоровіли і не вмерли. Тре баланс.
Дивлюся на аналізи. Взагалі вічний бізнес.
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:42
kingkongovets написав: UA написав: kingkongovets написав:
рай для розничной торговли)
Розничная торговля уходит в интернет... даже продуктовый ритейл.
Формат киевской Икеа будет - шоурум на Лыбедской и интернет магазин.
(открываются в конце года... многим придется закрыться)
а я уже отписывался тут про новые тенденции в спросе на коммерческую недвигу - шоурумы рулят
весь ритейл в инет все равно не перейдет, да и розница - это ж не только ритейл
так шо вся серебряная миля рано или поздно превратится в огромный торговый центр под открытым небом - с платежеспособной публикой там проблем не будет)
а крупные трц останутся лишь для сетевиков, либо превратятся в филиалы троещинского рынка
Ocean plaza, mall будут филиалами троещинского рынка?) когда?
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Kostia
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:42
Странно почему те кто пишут про рост цен на бетон не вспоминают о предстоящем повышении цены на газ для населения. А ведь это коснется всех , кого-то сильнее, кого-то слабее.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:43
kingkongovets написав: UA написав:
Самый перспективный бизнес это медицина + похоронные бюро.
странно шо вы еще ломбарды не вспомнили
так же ж вроде демура лечит уже который год?)
Ломбарды это вчерашний день. Их клиенты уже все вынесли из дома, пропили- прокололи и умерли.
Сейчас тон задает социальная группа - "кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет".
ПС. Рынок карточных кредитов, имеет перспективу 20-30 кратного роста.
Вот где клондайк.
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UA
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:45
zzzzzz написав:
Странно почему те кто пишут про рост цен на бетон не вспоминают о предстоящем повышении цены на газ для населения. А ведь это коснется всех , кого-то сильнее, кого-то слабее.
Субсидия... а остальные не платят.
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UA
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:47
Kostia написав:
Ocean plaza, mall будут филиалами троещинского рынка?) когда?
По ассортименту?
По состоянию туалетов они стремительно сближаются.
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UA
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:49
UA написав: zzzzzz написав:
Странно почему те кто пишут про рост цен на бетон не вспоминают о предстоящем повышении цены на газ для населения. А ведь это коснется всех , кого-то сильнее, кого-то слабее.
Субсидия... а остальные не платят.
Не платят 5% ,
95% платят.
Субсидии будут сокращать
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:52
Первый написав: UA написав:
Если где платежеспособных добавится, то где - то их убавится.
Давайте будем реалистами. Самый перспективный бизнес это медицина + похоронные бюро.
Медицина +.
Похоронний? Разовий.
А медицина довго і по чучуть. Головне щоб не виздоровіли і не вмерли. Тре баланс.
Дивлюся на аналізи. Взагалі вічний бізнес.
вивчав досконально тему сучасних аналізів ДНК аля 23andme (100 баксів у штатах). цікаво, футуристично, перспективно. не лохотрон, серйозна наукова база. але на той момент (років 3-4 тому) це погано сприймалось нашими людьми. хоча всякі сінево за подібне просили х20
главное оружие рашистов - ложь
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