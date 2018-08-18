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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2283228422852286

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1124
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
101
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
242
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
176
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
209
Якість будівництва
15%
174
Всього голосів : 1124
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:10

  zzzzzz написав:Сегодня типа проходят торги по продаже Приватовских квартир в ЖК Воскресенский , а на самом деле нет ни одной заявки на все квартиры, и это уже вторая попытка продать квартиры ( кстати цены к второй продаже не изменились что странно )

https://setam.net.ua/article/dobrovilni ... tbank-1017

Если зайти на ЛУН , то можно увидеть, что приватовское объявление о продаже висит уже более 4-х лет на доме
https://novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2/%D1%85%D1%96%D0%B4-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%B0
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:По 570 у.е метр + паркоместо нашару в построенном доме? Где очередь?

нет её. Потому что надо заморачиваться: регистрироваться, платить гарантийный взнос., потом комиссию банку 3%
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:16

Serg-ik

Там написано - продаж призупинено
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:18

  zzzzzz написав:Serg-ik

Там написано - продаж призупинено

не спорю. Я к тому, что с 2014 года Приват продаёт-не продал...
Думаю, что "продаж призупинено" относится к более ранним периодам, а е к торгам на Сетам
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:39

О нашел одну квартиру по которой идут сейчас торги.

Пока что сделана 1 ставка

https://setam.net.ua/auction/305956

5 октября зарегистрирован 1 участник
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:49

О нашел ржачный лот ))
Пылесос Ракета , цена 75 грн, никому не надо ?))
1973 г.в.

https://setam.net.ua/auction/307568

Собака, на вид дворняга , цена - 50 грн
https://setam.net.ua/auction/307698
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 14:00

  zzzzzz написав:
  stm написав:
  zzzzzz написав:Странно почему те кто пишут про рост цен на бетон не вспоминают о предстоящем повышении цены на газ для населения. А ведь это коснется всех , кого-то сильнее, кого-то слабее.

Оно не предстоящее повышение, а уже вполне состоявшееся. У родителей газовая плита, счет пришел в 4 раза больше, чем за прошлый месяц. Дозвониться до Киевгазэнерджи, что бы хотя бы в режиме автоответчика услышать из-за чего не удалось. Получается газы частным уменьшают потребление, а многоквартирным -увеличивают ))) страна абсурда )))


Посмотрите в обоих платежках ТАРИФ - он должен остаться неизменным.
Если повысился объем - то тут надо уже разбираться с чего он вырос.Если вырос тариф - тогда все проще.
( Установленный тариф 6,9579 грн/м3 - такой должен быть и у ваших родителей )
Нужно еще узнать где есть газовые счетчики, на доме или вквартире.

Наконец голубь принес письмо ))) Ржу ещё больше. Цена - старая, но в прошлом месяце были начислены корыгування, а объяснение просто: за то, что у вас нет горячей воды вы ещё больше заплатите за газ. Ну и за свет, у вас же бойлер. Л - Логика! )))))) Дом счётчиком не оборудован... А сколько таких домов по Киеву. Золотая жила )))
stm
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