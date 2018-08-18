Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Сегодня типа проходят торги по продаже Приватовских квартир в ЖК Воскресенский , а на самом деле нет ни одной заявки на все квартиры, и это уже вторая попытка продать квартиры ( кстати цены к второй продаже не изменились что странно )
zzzzzz написав:Странно почему те кто пишут про рост цен на бетон не вспоминают о предстоящем повышении цены на газ для населения. А ведь это коснется всех , кого-то сильнее, кого-то слабее.
Оно не предстоящее повышение, а уже вполне состоявшееся. У родителей газовая плита, счет пришел в 4 раза больше, чем за прошлый месяц. Дозвониться до Киевгазэнерджи, что бы хотя бы в режиме автоответчика услышать из-за чего не удалось. Получается газы частным уменьшают потребление, а многоквартирным -увеличивают ))) страна абсурда )))
Посмотрите в обоих платежках ТАРИФ - он должен остаться неизменным. Если повысился объем - то тут надо уже разбираться с чего он вырос.Если вырос тариф - тогда все проще. ( Установленный тариф 6,9579 грн/м3 - такой должен быть и у ваших родителей ) Нужно еще узнать где есть газовые счетчики, на доме или вквартире.
Наконец голубь принес письмо ))) Ржу ещё больше. Цена - старая, но в прошлом месяце были начислены корыгування, а объяснение просто: за то, что у вас нет горячей воды вы ещё больше заплатите за газ. Ну и за свет, у вас же бойлер. Л - Логика! )))))) Дом счётчиком не оборудован... А сколько таких домов по Киеву. Золотая жила )))