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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2285228622872288>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1124
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
101
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
242
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
176
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
209
Якість будівництва
15%
174
Всього голосів : 1124
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 14:43

  UA написав:[
Клиент как правило обращается после неудачной попытки починить жековским сантехником.
Тут выбор невелик, плати сколько скажут или ставь ведерко рядом...

В инсталляции 3 детали всего. Выучил и вперёд, косить бабулет
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 14:52

Копаюсь в Сетаме ))

Жесть конечно.
Вот посмотрите какие напряженные торги были за убитый телефон стартовой ценой 3 грн 75 копеек )))

Торг начался в 10:39 и шел весь день аж до 18:05

В результате цена взлетела до 25 грн :mrgreen: :mrgreen:

https://setam.net.ua/auction/302262
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 14:54

Економічні успіхи України:


https://uainfo.org/blognews/1539332273- ... inoyu.html
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:05

  hume написав:
  UA написав:
  Первый написав:Що саме брати?

Смарт плазу Г по 1700.
Перепродадите по 3000...

па 1700 с поставкой через три года сомнительное предприятие :mrgreen:
па 1600 кардинал распродаёт высокие этажи, правда 58 метров

Мене взагалі лякають такі ціни. Були на котловані1000 - 1100.
1700 з доставкою через 3 роки.... Да ну його....
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:16

  stm написав:
  zzzzzz написав:stm

Кстати, по той мутной истории по продаже квартиры за половину цены.
Потерпевший жаловался что квартиру купили через 5 минут после начала торгов.

Врет он немного. Торги проходят с 9 до 18 .
Покупатель сделал первую и единственную заявку в 9:05 ...но до конца торгов больше не было заявок , по-этому цена осталась без изменений.

Да, мама выступила поручителем, поручитель в случае шухера отвечает по долгам заёмщика. Там всё прошло как и должно. У него нет на руках или у мамы, договора мировой с банком. Так что был суд, потом может апелляция, потом арест гос.исполнителем, госы завалены работой, но по правде и работают типа "наложить арест на все движимое и недвижимое" без описи, они не парятся. Дальше банк пошел к частному исполнителю, тот общался заказными письмами по адресу, чувак морозился, было выставление на торги и всё. Частные исполнители могут попросить "друга" участвовать в торгах, но это не значит что торги будут недействительны :) там всё было в рамках закона. Для отмены сделки ему надо доказывать сговор, а это не на словах сложно.

Зато у него есть ружье и патроны.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:23

  Первый написав:
  hume написав:
  UA написав:Смарт плазу Г по 1700.
Перепродадите по 3000...

па 1700 с поставкой через три года сомнительное предприятие :mrgreen:
па 1600 кардинал распродаёт высокие этажи, правда 58 метров

Мене взагалі лякають такі ціни. Були на котловані1000 - 1100.
1700 з доставкою через 3 роки.... Да ну його....

Вы не верите в светлое будущее КРЖН.
Кстати, вот динамика ЦП на примере одной и той же 3к квартиры площадью 107 кв. м. Июнь 2018 - 2107 за метр. И намекали, что может быть еще какой-то торг. Октябрь 2018 - 2507 за метр. Торговаться не готовы. Это второй дом, в котором 10 паркомест по какой-то невменяемой цене, поэтому в паркинг придется ходить в соседний дом. И это на фоне того, что планы по строительству впритык Хелс Сити уже никто не скрывает (в июне говорили, что ну, вроде, есть какие-то планы по застройке, но, пока, не точно).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:31

  airmax78 написав:
  Первый написав:Вы не верите в светлое будущее КРЖН.
Кстати, вот динамика ЦП на примере одной и той же 3к квартиры площадью 107 кв. м. Июнь 2018 - 2107 за метр. И намекали, что может быть еще какой-то торг. Октябрь 2018 - 2507 за метр. Торговаться не готовы. Это второй дом, в котором 10 паркомест по какой-то невменяемой цене, поэтому в паркинг придется ходить в соседний дом. И это на фоне того, что планы по строительству впритык Хелс Сити уже никто не скрывает (в июне говорили, что ну, вроде, есть какие-то планы по застройке, но, пока, не точно).

Помню чикагу на старте по 42 кгрн, с терасой на 14 и курсом 27. Реакция - мегаржака, а не цена. Ждем осени 2018 и новолипки с ремонтом па 1500.

А тут 1700 в ЖО.ПЕ мира (по сравнению с чикагой) на етапе проекта....
Востаннє редагувалось Первый в П'ят 12 жов, 2018 15:33, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:32

  hume написав:
  UA написав:[
Клиент как правило обращается после неудачной попытки починить жековским сантехником.
Тут выбор невелик, плати сколько скажут или ставь ведерко рядом...

В инсталляции 3 детали всего. Выучил и вперёд, косить бабулет

... вмонтований бачок, унітаз.... а третя яка річ? :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:34

  Долярчик написав:
  hume написав:
  UA написав:[
Клиент как правило обращается после неудачной попытки починить жековским сантехником.
Тут выбор невелик, плати сколько скажут или ставь ведерко рядом...

В инсталляции 3 детали всего. Выучил и вперёд, косить бабулет

... вмонтований бачок, унітаз.... а третя яка річ? :mrgreen:

Кришка
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:38

  airmax78 написав:
  stm написав:
  zzzzzz написав:stm

Кстати, по той мутной истории по продаже квартиры за половину цены.
Потерпевший жаловался что квартиру купили через 5 минут после начала торгов.

Врет он немного. Торги проходят с 9 до 18 .
Покупатель сделал первую и единственную заявку в 9:05 ...но до конца торгов больше не было заявок , по-этому цена осталась без изменений.

Да, мама выступила поручителем, поручитель в случае шухера отвечает по долгам заёмщика. Там всё прошло как и должно. У него нет на руках или у мамы, договора мировой с банком. Так что был суд, потом может апелляция, потом арест гос.исполнителем, госы завалены работой, но по правде и работают типа "наложить арест на все движимое и недвижимое" без описи, они не парятся. Дальше банк пошел к частному исполнителю, тот общался заказными письмами по адресу, чувак морозился, было выставление на торги и всё. Частные исполнители могут попросить "друга" участвовать в торгах, но это не значит что торги будут недействительны :) там всё было в рамках закона. Для отмены сделки ему надо доказывать сговор, а это не на словах сложно.

Зато у него есть ружье и патроны.



В комментах у Алины Стрижак вчера было продолжение.
Оказывается этот вася был уведомлен об оценке квартиры и имел право оспорить столь низкую оценку.
https://www.facebook.com/alina.stryzhak ... 4917487488
Живите своим умом!
zzzzzz
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