Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Кстати, по той мутной истории по продаже квартиры за половину цены. Потерпевший жаловался что квартиру купили через 5 минут после начала торгов.
Врет он немного. Торги проходят с 9 до 18 . Покупатель сделал первую и единственную заявку в 9:05 ...но до конца торгов больше не было заявок , по-этому цена осталась без изменений.
Да, мама выступила поручителем, поручитель в случае шухера отвечает по долгам заёмщика. Там всё прошло как и должно. У него нет на руках или у мамы, договора мировой с банком. Так что был суд, потом может апелляция, потом арест гос.исполнителем, госы завалены работой, но по правде и работают типа "наложить арест на все движимое и недвижимое" без описи, они не парятся. Дальше банк пошел к частному исполнителю, тот общался заказными письмами по адресу, чувак морозился, было выставление на торги и всё. Частные исполнители могут попросить "друга" участвовать в торгах, но это не значит что торги будут недействительны там всё было в рамках закона. Для отмены сделки ему надо доказывать сговор, а это не на словах сложно.
UA написав:Смарт плазу Г по 1700. Перепродадите по 3000...
па 1700 с поставкой через три года сомнительное предприятие па 1600 кардинал распродаёт высокие этажи, правда 58 метров
Мене взагалі лякають такі ціни. Були на котловані1000 - 1100. 1700 з доставкою через 3 роки.... Да ну його....
Вы не верите в светлое будущее КРЖН. Кстати, вот динамика ЦП на примере одной и той же 3к квартиры площадью 107 кв. м. Июнь 2018 - 2107 за метр. И намекали, что может быть еще какой-то торг. Октябрь 2018 - 2507 за метр. Торговаться не готовы. Это второй дом, в котором 10 паркомест по какой-то невменяемой цене, поэтому в паркинг придется ходить в соседний дом. И это на фоне того, что планы по строительству впритык Хелс Сити уже никто не скрывает (в июне говорили, что ну, вроде, есть какие-то планы по застройке, но, пока, не точно).
Первый написав:Вы не верите в светлое будущее КРЖН. Кстати, вот динамика ЦП на примере одной и той же 3к квартиры площадью 107 кв. м. Июнь 2018 - 2107 за метр. И намекали, что может быть еще какой-то торг. Октябрь 2018 - 2507 за метр. Торговаться не готовы. Это второй дом, в котором 10 паркомест по какой-то невменяемой цене, поэтому в паркинг придется ходить в соседний дом. И это на фоне того, что планы по строительству впритык Хелс Сити уже никто не скрывает (в июне говорили, что ну, вроде, есть какие-то планы по застройке, но, пока, не точно).
Помню чикагу на старте по 42 кгрн, с терасой на 14 и курсом 27. Реакция - мегаржака, а не цена. Ждем осени 2018 и новолипки с ремонтом па 1500.
А тут 1700 в ЖО.ПЕ мира (по сравнению с чикагой) на етапе проекта....
Востаннє редагувалось Первый в П'ят 12 жов, 2018 15:33, всього редагувалось 1 раз.
Кстати, по той мутной истории по продаже квартиры за половину цены. Потерпевший жаловался что квартиру купили через 5 минут после начала торгов.
Врет он немного. Торги проходят с 9 до 18 . Покупатель сделал первую и единственную заявку в 9:05 ...но до конца торгов больше не было заявок , по-этому цена осталась без изменений.
Да, мама выступила поручителем, поручитель в случае шухера отвечает по долгам заёмщика. Там всё прошло как и должно. У него нет на руках или у мамы, договора мировой с банком. Так что был суд, потом может апелляция, потом арест гос.исполнителем, госы завалены работой, но по правде и работают типа "наложить арест на все движимое и недвижимое" без описи, они не парятся. Дальше банк пошел к частному исполнителю, тот общался заказными письмами по адресу, чувак морозился, было выставление на торги и всё. Частные исполнители могут попросить "друга" участвовать в торгах, но это не значит что торги будут недействительны там всё было в рамках закона. Для отмены сделки ему надо доказывать сговор, а это не на словах сложно.