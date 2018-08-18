stm написав:

zzzzzz написав: stm



Кстати, по той мутной истории по продаже квартиры за половину цены.

Потерпевший жаловался что квартиру купили через 5 минут после начала торгов.



Врет он немного. Торги проходят с 9 до 18 .

Покупатель сделал первую и единственную заявку в 9:05 ...но до конца торгов больше не было заявок , по-этому цена осталась без изменений. Кстати, по той мутной истории по продаже квартиры за половину цены.Потерпевший жаловался что квартиру купили через 5 минут после начала торгов.Врет он немного. Торги проходят с 9 до 18 .Покупатель сделал первую и единственную заявку в 9:05 ...но до конца торгов больше не было заявок , по-этому цена осталась без изменений.

Да, мама выступила поручителем, поручитель в случае шухера отвечает по долгам заёмщика. Там всё прошло как и должно. У него нет на руках или у мамы, договора мировой с банком. Так что был суд, потом может апелляция, потом арест гос.исполнителем, госы завалены работой, но по правде и работают типа "наложить арест на все движимое и недвижимое" без описи, они не парятся. Дальше банк пошел к частному исполнителю, тот общался заказными письмами по адресу, чувак морозился, было выставление на торги и всё. Частные исполнители могут попросить "друга" участвовать в торгах, но это не значит что торги будут недействительнытам всё было в рамках закона. Для отмены сделки ему надо доказывать сговор, а это не на словах сложно.