Строители просят упростить въезд в Латвию для таких специалистов, как бетонщик, плотник, строитель, столяр, промышленный альпинист, фрезеровщик, работник по отделке, лакокрасочник и т. д.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:47
дорожай, чи недострой?
Строители просят упростить въезд в Латвию для таких специалистов, как бетонщик, плотник, строитель, столяр, промышленный альпинист, фрезеровщик, работник по отделке, лакокрасочник и т. д.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:05
Ми всі помрем
Всім процвітання!
Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ностальгия по железному занавесу детектед
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:13
Не, ну на фоне Чикаги на 14м этаже по 42к, 2500 за НЛ выглядело как издевательство над здравым смыслом. 1500 был ориентир за голые стены, и, согласитесь, при 42К за Чикагу, 40.5К за НЛ - вполне вменяемый ориентир был. Кто ж мог предположить, что осенью 2018 Чикага зарядит соточку за метр?
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