RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2285228622872288

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1124
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
101
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
242
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
176
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
209
Якість будівництва
15%
174
Всього голосів : 1124
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 15:47

дорожай, чи недострой?

http://rus.db.lv/novosti/stroiteli-prizvali-srochno-otkryt-granitsu-dlya-inostrannykh-rabotnikov-v-otrasli-ne-khvataet-2400-rabotnikov-478548

Строители просят упростить въезд в Латвию для таких специалистов, как бетонщик, плотник, строитель, столяр, промышленный альпинист, фрезеровщик, работник по отделке, лакокрасочник и т. д.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14465
З нами з: 09.03.14
Подякував: 843 раз.
Подякували: 817 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:05

  flyman написав:http://rus.db.lv/novosti/stroiteli-prizvali-srochno-otkryt-granitsu-dlya-inostrannykh-rabotnikov-v-otrasli-ne-khvataet-2400-rabotnikov-478548

Строители просят упростить въезд в Латвию для таких специалистов, как бетонщик, плотник, строитель, столяр, промышленный альпинист, фрезеровщик, работник по отделке, лакокрасочник и т. д.

Ми всі помрем
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13338
З нами з: 27.10.09
Подякував: 214 раз.
Подякували: 1739 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:
  flyman написав:http://rus.db.lv/novosti/stroiteli-prizvali-srochno-otkryt-granitsu-dlya-inostrannykh-rabotnikov-v-otrasli-ne-khvataet-2400-rabotnikov-478548

Строители просят упростить въезд в Латвию для таких специалистов, как бетонщик, плотник, строитель, столяр, промышленный альпинист, фрезеровщик, работник по отделке, лакокрасочник и т. д.

Ми всі помрем


ностальгия по железному занавесу детектед
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4754
З нами з: 05.06.16
Подякував: 241 раз.
Подякували: 580 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:13

  Первый написав:
  airmax78 написав:
  Первый написав:Вы не верите в светлое будущее КРЖН.
Кстати, вот динамика ЦП на примере одной и той же 3к квартиры площадью 107 кв. м. Июнь 2018 - 2107 за метр. И намекали, что может быть еще какой-то торг. Октябрь 2018 - 2507 за метр. Торговаться не готовы. Это второй дом, в котором 10 паркомест по какой-то невменяемой цене, поэтому в паркинг придется ходить в соседний дом. И это на фоне того, что планы по строительству впритык Хелс Сити уже никто не скрывает (в июне говорили, что ну, вроде, есть какие-то планы по застройке, но, пока, не точно).

Помню чикагу на старте по 42 кгрн, с терасой на 14 и курсом 27. Реакция - мегаржака, а не цена. Ждем осени 2018 и новолипки с ремонтом па 1500.

А тут 1700 в ЖО.ПЕ мира (по сравнению с чикагой) на етапе проекта....

Не, ну на фоне Чикаги на 14м этаже по 42к, 2500 за НЛ выглядело как издевательство над здравым смыслом. 1500 был ориентир за голые стены, и, согласитесь, при 42К за Чикагу, 40.5К за НЛ - вполне вменяемый ориентир был. Кто ж мог предположить, что осенью 2018 Чикага зарядит соточку за метр?
airmax78
 
Повідомлень: 26308
З нами з: 25.10.12
Подякував: 687 раз.
Подякували: 2935 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2285228622872288
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1158, 1159, 1160
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
11595 2075856
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 жов, 2018 12:15
Васенька
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 166894
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
1 926
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 вер, 2018 18:35
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.