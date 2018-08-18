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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2286228722882289>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1124
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
101
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
242
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
176
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
209
Якість будівництва
15%
174
Всього голосів : 1124
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:05

  flyman написав:http://rus.db.lv/novosti/stroiteli-prizvali-srochno-otkryt-granitsu-dlya-inostrannykh-rabotnikov-v-otrasli-ne-khvataet-2400-rabotnikov-478548

Строители просят упростить въезд в Латвию для таких специалистов, как бетонщик, плотник, строитель, столяр, промышленный альпинист, фрезеровщик, работник по отделке, лакокрасочник и т. д.

Ми всі помрем
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:
  flyman написав:http://rus.db.lv/novosti/stroiteli-prizvali-srochno-otkryt-granitsu-dlya-inostrannykh-rabotnikov-v-otrasli-ne-khvataet-2400-rabotnikov-478548

Строители просят упростить въезд в Латвию для таких специалистов, как бетонщик, плотник, строитель, столяр, промышленный альпинист, фрезеровщик, работник по отделке, лакокрасочник и т. д.

Ми всі помрем


ностальгия по железному занавесу детектед
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:13

  Первый написав:
  airmax78 написав:
  Первый написав:Вы не верите в светлое будущее КРЖН.
Кстати, вот динамика ЦП на примере одной и той же 3к квартиры площадью 107 кв. м. Июнь 2018 - 2107 за метр. И намекали, что может быть еще какой-то торг. Октябрь 2018 - 2507 за метр. Торговаться не готовы. Это второй дом, в котором 10 паркомест по какой-то невменяемой цене, поэтому в паркинг придется ходить в соседний дом. И это на фоне того, что планы по строительству впритык Хелс Сити уже никто не скрывает (в июне говорили, что ну, вроде, есть какие-то планы по застройке, но, пока, не точно).

Помню чикагу на старте по 42 кгрн, с терасой на 14 и курсом 27. Реакция - мегаржака, а не цена. Ждем осени 2018 и новолипки с ремонтом па 1500.

А тут 1700 в ЖО.ПЕ мира (по сравнению с чикагой) на етапе проекта....

Не, ну на фоне Чикаги на 14м этаже по 42к, 2500 за НЛ выглядело как издевательство над здравым смыслом. 1500 был ориентир за голые стены, и, согласитесь, при 42К за Чикагу, 40.5К за НЛ - вполне вменяемый ориентир был. Кто ж мог предположить, что осенью 2018 Чикага зарядит соточку за метр?
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:41

airmax78

Да все норм і прогнозовано.

Хто скористався нагодою той молодець.
Хто не скористався - продовжує мантрить на всі помруть, тільки Він виживе.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 16:51

птаха щастя завтрашнього дня©

... читаю, як новобуди в нормальній локації подорожчали(і в місті Лева також! ) - і просто відчуваю своє щастя!......щастя, що забетонувавсь рік тому! :D

... і, навіть, не хочу уявляти, якщо б Я послухав тих крикунів, які рік тому тут кричали: "почекай, буде дешевше!" "днощепопереду#!" і т. п. - як би Я їх тут матюкав і віртуально рвав би їх на шматки! :twisted:
.... а так, тепер лише з посмішкою :D , можу сказати, що Я - ЗРОБИВ ПРАВИЛЬНО!!!(що поклався на свої знання/інтуіцію) - а послухав би тих невдах, то на моменті, знову, крім панельок в норм. локації, ніякої новобудови б мені не світило!
... хіба теж вкладатись в повітря над котлованом, яке подорожчало на 2-4-6тис.грн.м2 :shock: ПОВІТРЯ!!! :shock: над залитим(або й ні! ) котлованом......із здачею через 2-3р!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:02

Вообще, покупать недвигу в войну, это бесстрашие. Рашисты шипят аж бесятся, в любой момент может быть обострение.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:19

  hxbbgaf написав:Вообще, покупать недвигу в войну, это бесстрашие. Рашисты шипят аж бесятся, в любой момент может быть обострение.

Юра учил так: главное пересидеть в складках местности ядерный взрыв и ОШ. Потом началась ядерная зима, но сколько она будет длиться - никто не знал. Кто-то высунул нос раньше других и собрал ништяки, кто-то позже - подбирал уже то, что осталось. Кто-то до сих пор сидит в бомбоубежище - здоровее будет.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, да, а где ОШ на КРЖН ?
где Захар, Юра, Франт ? или по классике "Коммунизм - до первого личного капитала"
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://biz.censor.net.ua/news/3091074/ ... iakompanii Очень приятно удивлен. Самолет взяла частная авиакомпания (я, кстати, с ними летал в Черногорию на вот этом их 24-летнем эйрбасе, доставшимся им от Райан Эйр судя по всему) - значит это выгодно.
При чем, если верить тырнету, все наше: от разработки, планера, авионики и до двигателей. Очень надеюсь, что Фанэир - это только первая ласточка. Так не хочется быть чисто аграрной страной.
Кстати, мокшане в свой Сухой-Пуперджет закопали охулиарды баксов, тужатся-тужатся, а поставить на ноги не могут. И двигателей своих нет - скопипастили у французов.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 17:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hxbbgaf написав:Вообще, покупать недвигу в войну, это бесстрашие. Рашисты шипят аж бесятся, в любой момент может быть обострение.


100%
И доллару в любой момент кирдык.
И это ещё обследование не проходили. А если пройти, то как известно здоровых людей не бывает, бывают недообследованные.
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