Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:Вы не верите в светлое будущее КРЖН. Кстати, вот динамика ЦП на примере одной и той же 3к квартиры площадью 107 кв. м. Июнь 2018 - 2107 за метр. И намекали, что может быть еще какой-то торг. Октябрь 2018 - 2507 за метр. Торговаться не готовы. Это второй дом, в котором 10 паркомест по какой-то невменяемой цене, поэтому в паркинг придется ходить в соседний дом. И это на фоне того, что планы по строительству впритык Хелс Сити уже никто не скрывает (в июне говорили, что ну, вроде, есть какие-то планы по застройке, но, пока, не точно).
Помню чикагу на старте по 42 кгрн, с терасой на 14 и курсом 27. Реакция - мегаржака, а не цена. Ждем осени 2018 и новолипки с ремонтом па 1500.
А тут 1700 в ЖО.ПЕ мира (по сравнению с чикагой) на етапе проекта....
Не, ну на фоне Чикаги на 14м этаже по 42к, 2500 за НЛ выглядело как издевательство над здравым смыслом. 1500 был ориентир за голые стены, и, согласитесь, при 42К за Чикагу, 40.5К за НЛ - вполне вменяемый ориентир был. Кто ж мог предположить, что осенью 2018 Чикага зарядит соточку за метр?
... читаю, як новобуди в нормальній локації подорожчали(і в місті Лева також! ) - і просто відчуваю своє щастя!......щастя, що забетонувавсь рік тому!
... і, навіть, не хочу уявляти, якщо б Я послухав тих крикунів, які рік тому тут кричали: "почекай, буде дешевше!" "днощепопереду#!" і т. п. - як би Я їх тут матюкав і віртуально рвав би їх на шматки! .... а так, тепер лише з посмішкою , можу сказати, що Я - ЗРОБИВ ПРАВИЛЬНО!!!(що поклався на свої знання/інтуіцію) - а послухав би тих невдах, то на моменті, знову, крім панельок в норм. локації, ніякої новобудови б мені не світило! ... хіба теж вкладатись в повітря над котлованом, яке подорожчало на 2-4-6тис.грн.м2 ПОВІТРЯ!!! над залитим(або й ні! ) котлованом......із здачею через 2-3р!!!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
hxbbgaf написав:Вообще, покупать недвигу в войну, это бесстрашие. Рашисты шипят аж бесятся, в любой момент может быть обострение.
Юра учил так: главное пересидеть в складках местности ядерный взрыв и ОШ. Потом началась ядерная зима, но сколько она будет длиться - никто не знал. Кто-то высунул нос раньше других и собрал ништяки, кто-то позже - подбирал уже то, что осталось. Кто-то до сих пор сидит в бомбоубежище - здоровее будет.
https://biz.censor.net.ua/news/3091074/ ... iakompanii Очень приятно удивлен. Самолет взяла частная авиакомпания (я, кстати, с ними летал в Черногорию на вот этом их 24-летнем эйрбасе, доставшимся им от Райан Эйр судя по всему) - значит это выгодно. При чем, если верить тырнету, все наше: от разработки, планера, авионики и до двигателей. Очень надеюсь, что Фанэир - это только первая ласточка. Так не хочется быть чисто аграрной страной. Кстати, мокшане в свой Сухой-Пуперджет закопали охулиарды баксов, тужатся-тужатся, а поставить на ноги не могут. И двигателей своих нет - скопипастили у французов.