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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2287228822892290>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1124
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
101
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
242
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
176
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
209
Якість будівництва
15%
174
Всього голосів : 1124
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:09

  airmax78 написав:Вы не верите в светлое будущее КРЖН.
Кстати, вот динамика ЦП на примере одной и той же 3к квартиры площадью 107 кв. м. Июнь 2018 - 2107 за метр. И намекали, что может быть еще какой-то торг. Октябрь 2018 - 2507 за метр. Торговаться не готовы. Это второй дом, в котором 10 паркомест по какой-то невменяемой цене, поэтому в паркинг придется ходить в соседний дом. И это на фоне того, что планы по строительству впритык Хелс Сити уже никто не скрывает (в июне говорили, что ну, вроде, есть какие-то планы по застройке, но, пока, не точно).

это на каком этаже 3ха была? куда окна выходят?
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

вообще золотые годы должны вернуться...когда дорожай был по 20-30% в год
я помню 04 год когда договор даже не читали, потому что 2 минуты промедления и тебя съест очередь желающих копить квартиру на старте продаж
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

крещатик 25
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вы смеялись, когда я написал шо меня чуть недвига не убила, а то было на улице тверской тупик, на которой большинство из вас никогда и не было, а это крещатик, дом со звездой
жесть
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:28

  kingkongovets написав:крещатик 25
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вы смеялись, когда я написал шо меня чуть недвига не убила, а то было на улице тверской тупик, на которой большинство из вас никогда и не было, а это крещатик, дом со звездой
жесть


не наговаривайте
такая недвига не может дешеветь!
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:35

  X-Fresh написав:
  airmax78 написав:Вы не верите в светлое будущее КРЖН.
Кстати, вот динамика ЦП на примере одной и той же 3к квартиры площадью 107 кв. м. Июнь 2018 - 2107 за метр. И намекали, что может быть еще какой-то торг. Октябрь 2018 - 2507 за метр. Торговаться не готовы. Это второй дом, в котором 10 паркомест по какой-то невменяемой цене, поэтому в паркинг придется ходить в соседний дом. И это на фоне того, что планы по строительству впритык Хелс Сити уже никто не скрывает (в июне говорили, что ну, вроде, есть какие-то планы по застройке, но, пока, не точно).

это на каком этаже 3ха была? куда окна выходят?

На 18м, на Кудри-Маккейна.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:36

  kingkongovets написав:крещатик 25

вы смеялись, когда я написал шо меня чуть недвига не убила, а то было на улице тверской тупик, на которой большинство из вас никогда и не было, а это крещатик, дом со звездой
жесть

Избавляются от советского наследия ))) а вообще парк Наталка как ремонтируют, сами восхищались. А в бюджете где-то прибыло, где-то убыло, на всё денег нет...
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:37

  kingkongovets написав:крещатик 25
вы смеялись, когда я написал шо меня чуть недвига не убила, а то было на улице тверской тупик, на которой большинство из вас никогда и не было, а это крещатик, дом со звездой
жесть

"Добротная сталинка"(с) Но, честно говоря, что будет через 70 лет с вентфасадами - тоже большой вопрос.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:43

  Долярчик написав:... читаю, як новобуди в нормальній локації подорожчали(і в місті Лева також! ) - і просто відчуваю своє щастя!......щастя, що забетонувавсь рік тому! :D


Аналогичные ощущения. Правда я это сделала в 2016, когда даже котлована не было. Скоро дом сдается, цена квартиры выросла практически в 2 раза. Сейчас за те деньги я смогла бы что-то взять где-то в полях под Одессой и на том же котловане.
Жалею, что две не взяла, но все-таки стремно было.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:58

  X-Fresh написав:вообще золотые годы должны вернуться...когда дорожай был по 20-30% в год
я помню 04 год когда договор даже не читали, потому что 2 минуты промедления и тебя съест очередь желающих копить квартиру на старте продаж

Ага, поэтому ты сейчас только продаешь.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Когда у всех все растет и на рынке эйфория - это не очень хороший знак. Товарищи, будьте бдительны!(с)
airmax78
 
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