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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:09
airmax78 написав:
Вы не верите в светлое будущее КРЖН.
Кстати, вот динамика ЦП на примере одной и той же 3к квартиры площадью 107 кв. м. Июнь 2018 - 2107 за метр. И намекали, что может быть еще какой-то торг. Октябрь 2018 - 2507 за метр. Торговаться не готовы. Это второй дом, в котором 10 паркомест по какой-то невменяемой цене, поэтому в паркинг придется ходить в соседний дом. И это на фоне того, что планы по строительству впритык Хелс Сити уже никто не скрывает (в июне говорили, что ну, вроде, есть какие-то планы по застройке, но, пока, не точно).
это на каком этаже 3ха была? куда окна выходят?
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:11
вообще золотые годы должны вернуться...когда дорожай был по 20-30% в год
я помню 04 год когда договор даже не читали, потому что 2 минуты промедления и тебя съест очередь желающих копить квартиру на старте продаж
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:22
крещатик 25
вы смеялись, когда я написал шо меня чуть недвига не убила, а то было на улице тверской тупик, на которой большинство из вас никогда и не было, а это крещатик, дом со звездой
жесть
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:28
kingkongovets написав:
крещатик 25
вы смеялись, когда я написал шо меня чуть недвига не убила, а то было на улице тверской тупик, на которой большинство из вас никогда и не было, а это крещатик, дом со звездой
жесть
не наговаривайте
такая недвига не может дешеветь!
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:35
X-Fresh написав: airmax78 написав:
Вы не верите в светлое будущее КРЖН.
Кстати, вот динамика ЦП на примере одной и той же 3к квартиры площадью 107 кв. м. Июнь 2018 - 2107 за метр. И намекали, что может быть еще какой-то торг. Октябрь 2018 - 2507 за метр. Торговаться не готовы. Это второй дом, в котором 10 паркомест по какой-то невменяемой цене, поэтому в паркинг придется ходить в соседний дом. И это на фоне того, что планы по строительству впритык Хелс Сити уже никто не скрывает (в июне говорили, что ну, вроде, есть какие-то планы по застройке, но, пока, не точно).
это на каком этаже 3ха была? куда окна выходят?
На 18м, на Кудри-Маккейна.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:36
kingkongovets написав:
крещатик 25
вы смеялись, когда я написал шо меня чуть недвига не убила, а то было на улице тверской тупик, на которой большинство из вас никогда и не было, а это крещатик, дом со звездой
жесть
Избавляются от советского наследия ))) а вообще парк Наталка как ремонтируют, сами восхищались. А в бюджете где-то прибыло, где-то убыло, на всё денег нет...
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:37
kingkongovets написав:
крещатик 25
вы смеялись, когда я написал шо меня чуть недвига не убила, а то было на улице тверской тупик, на которой большинство из вас никогда и не было, а это крещатик, дом со звездой
жесть
"Добротная сталинка"(с) Но, честно говоря, что будет через 70 лет с вентфасадами - тоже большой вопрос.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:43
Долярчик написав:
... читаю, як новобуди в нормальній локації подорожчали(і в місті Лева також! ) - і просто відчуваю своє щастя!......щастя, що забетонувавсь рік тому!
Аналогичные ощущения. Правда я это сделала в 2016, когда даже котлована не было. Скоро дом сдается, цена квартиры выросла практически в 2 раза. Сейчас за те деньги я смогла бы что-то взять где-то в полях под Одессой и на том же котловане.
Жалею, что две не взяла, но все-таки стремно было.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 18:58
X-Fresh написав:
вообще золотые годы должны вернуться...когда дорожай был по 20-30% в год
я помню 04 год когда договор даже не читали, потому что 2 минуты промедления и тебя съест очередь желающих копить квартиру на старте продаж
Ага, поэтому ты сейчас только продаешь.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:10
Когда у всех все растет и на рынке эйфория - это не очень хороший знак. Товарищи, будьте бдительны!(с)
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