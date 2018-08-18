А что банки начали кредитовать ?
Что-то не заметно.
Мне кажется идет переток денег на рынке. Вторичка и ипеня дешевеют , крупные города хорошие места дорожают.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:15
А что банки начали кредитовать ?
Что-то не заметно.
Мне кажется идет переток денег на рынке. Вторичка и ипеня дешевеют , крупные города хорошие места дорожают.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:16
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
где захар, где франт, где андрюха-бетон, где юра и не будь к ночи помянут сеск?
шо за еретизм в теме об обвале нереальных цен?
опускайтесь на землю, джентльмены
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:19
Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:30
А знаете почему стредняя сумма такая маленькая ? Потому что тут все в куче, кредиты на квартиры + кредит на ремонт !!
То есть самих чистых кредитов на квартиры в 4 раза меньше.По Киеву 300-500 за весь год , как правило кредиты если дают по низким ставкам значит застройщик покрывает %% банку, ну и естественно это удорожание уже заложено в цену квартиры.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Есть более свежие данные. Просто берем портфель физлиц на конец 2016, 2017 и 8 мес. 2018г. Что мы видим:
2016 - 74.25 млрд. грн.
2017 - 91.96 млрд. грн.+23%
8 мес. 2018 - 106.7 млрд. грн. +16%
Но это все, не только ипотека. Т.е. че-то они там выдают физикам.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:47
airmax78
Там в основном телефоны и прочая муйня
Еще один момент, порфель старых валютных ипотечных кредитов в 2016-2017 переводили в гривны , следовательно было падение валютных и за счет этого рост гривневых кредитов.
Живите своим умом!
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