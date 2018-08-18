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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2287228822892290

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1124
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
101
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
242
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
176
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
209
Якість будівництва
15%
174
Всього голосів : 1124
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:15

  X-Fresh написав:вообще золотые годы должны вернуться...когда дорожай был по 20-30% в год
я помню 04 год когда договор даже не читали, потому что 2 минуты промедления и тебя съест очередь желающих копить квартиру на старте продаж



А что банки начали кредитовать ?
Что-то не заметно.
Мне кажется идет переток денег на рынке. Вторичка и ипеня дешевеют , крупные города хорошие места дорожают.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:16

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Когда у всех все растет и на рынке эйфория - это не очень хороший знак. Товарищи, будьте бдительны!(с)


где захар, где франт, где андрюха-бетон, где юра и не будь к ночи помянут сеск?
шо за еретизм в теме об обвале нереальных цен?
опускайтесь на землю, джентльмены
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:19

  zzzzzz написав:А что банки начали кредитовать ?


Начали. Мне мой риелтор говорил, что уже приличное количество сделок проходит с привлечением кредитных средств.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:30

  Elensk написав:
  zzzzzz написав:А что банки начали кредитовать ?


Начали. Мне мой риелтор говорил, что уже приличное количество сделок проходит с привлечением кредитных средств.


Средняя сумма выданного ипотечного кредита по Украине составила:
531 тыс. грн. — в 2017 году;
552 тыс. грн. — в І квартале 2018 года

По объемам кредитов, которые выдали опрошенные банки за 2017-2018 гг, первенство у Киева:
1428 договоров заключены в 2017 году;
487 договоров за І квартал 2018 года.

http://domik.ua/novosti/nacbank-opredel ... 56713.html

А знаете почему стредняя сумма такая маленькая ? Потому что тут все в куче, кредиты на квартиры + кредит на ремонт !!
То есть самих чистых кредитов на квартиры в 4 раза меньше.По Киеву 300-500 за весь год , как правило кредиты если дают по низким ставкам значит застройщик покрывает %% банку, ну и естественно это удорожание уже заложено в цену квартиры.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Есть более свежие данные. Просто берем портфель физлиц на конец 2016, 2017 и 8 мес. 2018г. Что мы видим:
2016 - 74.25 млрд. грн.
2017 - 91.96 млрд. грн.+23%
8 мес. 2018 - 106.7 млрд. грн. +16%
Но это все, не только ипотека. Т.е. че-то они там выдают физикам.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:47

airmax78
Там в основном телефоны и прочая муйня
Живите своим умом!
zzzzzz
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