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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2289229022912292>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1124
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
101
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
242
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
176
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
209
Якість будівництва
15%
174
Всього голосів : 1124
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:14

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:Есть более свежие данные. Просто берем портфель физлиц на конец 2016, 2017 и 8 мес. 2018г. Что мы видим:
2016 - 74.25 млрд. грн.
2017 - 91.96 млрд. грн.+23%
8 мес. 2018 - 106.7 млрд. грн. +16%
Но это все, не только ипотека. Т.е. че-то они там выдают физикам.


Я смотрю вот эти данные
Показники грошово-кредитної та фінансової статистики (за оперативними даними)

А где ты смотришь ?
Обьем гривневых кредитов вообще другой
В начале года было 103 млрд, на 1 октября 127 млрд.грн ( это только гривневые,валютные отдельно)

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... d=34798593
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:22

airmax78

Не вижу, где именно ??

Вот где я смотрю.
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Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:48

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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:53

airmax78

Oсновнi показники діяльності банків України 08’2018
Значення економічних нормативів в цілому по системі 09’2018
Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу 08’2018
Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції 09’2018
Доходи та витрати банків України 08’2018
Обсяги активних операцій та частка непрацюючих активів в цілому по системі 08’2018
Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам, за класами боржника 08’2018 Архів
Оборотно-сальдовий баланс банків 08’2018 Архів (методика)
Кредити, надані суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за секціями 2017
Згруповані балансові залишки 08’2018 Архів (методика)
Архів 2002-2017 років за показниками фінансової звітності і згрупованими балансовими залишками банків
Кількість структурних підрозділів банків


Какой файл ты скачивал ? Ну не вижу я этого в упор
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:57

  Долярчик написав:... читаю, як новобуди в нормальній локації подорожчали(і в місті Лева також! ) - і просто відчуваю своє щастя!......щастя, що забетонувавсь рік тому! :D

... і, навіть, не хочу уявляти, якщо б Я послухав тих крикунів, які рік тому тут кричали: "почекай, буде дешевше!" "днощепопереду#!" і т. п. - як би Я їх тут матюкав і віртуально рвав би їх на шматки! :twisted:
.... а так, тепер лише з посмішкою :D , можу сказати, що Я - ЗРОБИВ ПРАВИЛЬНО!!!(що поклався на свої знання/інтуіцію) - а послухав би тих невдах, то на моменті, знову, крім панельок в норм. локації, ніякої новобудови б мені не світило!
... хіба теж вкладатись в повітря над котлованом, яке подорожчало на 2-4-6тис.грн.м2 :shock: ПОВІТРЯ!!! :shock: над залитим(або й ні! ) котлованом......із здачею через 2-3р!!!

Они были не правы, а мы правы.
Я забетонировался в 16-ом. Чувствую себя очень хорошо. Кто сидел в долларах, проиграл. В свое время я говорил "к кризису нужно подходить с наличным долларом, к выходу из кризиса с активами и кредитами". Когда сдам квартиру, на которую у меня гривневый кредит под 10%, посчитаю, но не факт, что выложу тут результат. Слишком много тут мукаков и модерация заточенная под срачи-скандалы. В последнее время я отошел от отчетов что, где и как, чем раньше страдал по наивности и веру в людей.
Востаннє редагувалось Vlad442 в П'ят 12 жов, 2018 21:07, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Не могу понять, откуда такие большие расхождения. В показниках грошово-кредитної та фінансової статистики, они что, берут в т.ч. кредиты, которые висят на балансе банков, находящихся в ФГВФЛ?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:59

  zzzzzz написав:airmax78

Oсновнi показники діяльності банків України 08’2018
Значення економічних нормативів в цілому по системі 09’2018
Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу 08’2018
Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції 09’2018
Доходи та витрати банків України 08’2018
Обсяги активних операцій та частка непрацюючих активів в цілому по системі 08’2018
Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам, за класами боржника 08’2018 Архів
Оборотно-сальдовий баланс банків 08’2018 Архів (методика)
Кредити, надані суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, що класифікуються за секціями 2017
Згруповані балансові залишки 08’2018 Архів (методика)
Архів 2002-2017 років за показниками фінансової звітності і згрупованими балансовими залишками банків
Кількість структурних підрозділів банків


Какой файл ты скачивал ? Ну не вижу я этого в упор


Згруповані балансові залишки - это и есть вся наша выжившая банковская система .
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  pesikot написав:Кстати, да, а где ОШ на КРЖН ?
где Захар, Юра, Франт ? или по классике "Коммунизм - до первого личного капитала"

В кустах. Обкакались и не отсвечивают.
В золотое время, когда, куда не вложи, без лишних рисков получишь нескромную прибыль, они топили за "сидеть с баксами в норке".
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:01

  Vlad442 написав:
  Долярчик написав:... читаю, як новобуди в нормальній локації подорожчали(і в місті Лева також! ) - і просто відчуваю своє щастя!......щастя, що забетонувавсь рік тому! :D

... і, навіть, не хочу уявляти, якщо б Я послухав тих крикунів, які рік тому тут кричали: "почекай, буде дешевше!" "днощепопереду#!" і т. п. - як би Я їх тут матюкав і віртуально рвав би їх на шматки! :twisted:
.... а так, тепер лише з посмішкою :D , можу сказати, що Я - ЗРОБИВ ПРАВИЛЬНО!!!(що поклався на свої знання/інтуіцію) - а послухав би тих невдах, то на моменті, знову, крім панельок в норм. локації, ніякої новобудови б мені не світило!
... хіба теж вкладатись в повітря над котлованом, яке подорожчало на 2-4-6тис.грн.м2 :shock: ПОВІТРЯ!!! :shock: над залитим(або й ні! ) котлованом......із здачею через 2-3р!!!

Они были не правы, а мы правы.
Я забетонировался 2 года с лишним года назад. Чувствую себя очень хорошо. Кто сидел в долларах, проиграл. В свое время я говорил "к кризису нужно подходить с наличным долларом, к выходу из кризиса с активами и кредитами". Когда сдам квартируф. на которую у меня гривневый кредит под 10%, посчитаю, но не факт, что выложу тут результат. Слишком много тут мукаков и модерация заточенная под срачи-скандалы. В последнее время я отошел от отчетов что, где и как, чем раньше страдал по наивности и веры в людей.

Не-не, Влад, давайте отчеты. Это всегда инетересно. Не всем же тут публику разводить голосухами.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:09

airmax78

Ааа я понял....резервы надо прибавлять , как раз выходит.
Живите своим умом!
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