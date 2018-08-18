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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2290229122922293>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1124
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
101
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
242
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
176
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
209
Якість будівництва
15%
174
Всього голосів : 1124
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:11

  Vlad442 написав:
  pesikot написав:Кстати, да, а где ОШ на КРЖН ?
где Захар, Юра, Франт ? или по классике "Коммунизм - до первого личного капитала"

В кустах. Обкакались и не отсвечивают.
В золотое время, когда, куда не вложи, без лишних рисков получишь нескромную прибыль, они топили за "сидеть с баксами в норке".

Влад топили не за сидеть с баксами в норке, а просто сидеть. К сожалению многие купили недвигу по ценам 2011-2013го и долларов у них уже не было, а продавать с убытком ради того, чтобы, если повезет, снова чего-то купить, но уже дешевле - это далеко не каждый готов на такую игру, тем более с собственным жильем.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Не-не, Влад, давайте отчеты. Это всегда инетересно. Не всем же тут публику разводить голосухами.

Я же не фантазер, чтобы кормить форумчан невероятными историями. Кто в теме, у тех заскринены прайсы, если нет, могут найти на Домике, что по чем было. Каждый может посмотреть на олх, сколько это стоит сейчас и по чем сдается, сколько процентов в долларах кто поднял. Зачем путать людей цифрами? Просто примем, как факт, утверждение "кто в 15-16 вышел из долларовых депозитов и вложился в удачный котлован, тот молодец".
Востаннє редагувалось Vlad442 в П'ят 12 жов, 2018 21:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:15

  Vlad442 написав:
  pesikot написав:Кстати, да, а где ОШ на КРЖН ?
где Захар, Юра, Франт ? или по классике "Коммунизм - до первого личного капитала"

В кустах. Обкакались и не отсвечивают.
В золотое время, когда, куда не вложи, без лишних рисков получишь нескромную прибыль, они топили за "сидеть с баксами в норке".

Юра, который взял уютную бпску за 100 куе в 2013
Франт, который сидит с хрущами (которые уполовинились)
Захар, который взял скворешник в погребах, а также пытается напарить фамильное гнездо, и скачет по оп застройщиков.

Банда что надо. Нужно прислушиваться к их советам, плохого не посоветуют :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:17

  zzzzzz написав:airmax78

Ааа я понял....резервы надо прибавлять , как раз выходит.

Да, все правильно. Но ваш отчет более наглядный и в самом деле показывает что ипотеки нет - за счет потребов портфели растут.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:24

  hume написав:
  Vlad442 написав:
  pesikot написав:Кстати, да, а где ОШ на КРЖН ?
где Захар, Юра, Франт ? или по классике "Коммунизм - до первого личного капитала"

В кустах. Обкакались и не отсвечивают.
В золотое время, когда, куда не вложи, без лишних рисков получишь нескромную прибыль, они топили за "сидеть с баксами в норке".

Юра, который взял уютную бпску за 100 куе в 2013
Франт, который сидит с хрущами (которые уполовинились)
Захар, который взял скворешник в погребах, а также пытается напарить фамильное гнездо, и скачет по оп застройщиков.

Банда что надо. Нужно прислушиваться к их советам, плохого не посоветуют :mrgreen: :mrgreen:

Будьте добрее - на каких долларах они сидели? Все в недвиге. Просто не в той и по неправильной цене.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как проходит слава человеческая: http://vidi-automarket.com.ua/buy/bu-avto/332507/
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:31

  airmax78 написав:Будьте добрее - на каких долларах они сидели? Все в недвиге. Просто не в той и по неправильной цене.

Банда дешевея :D Сейчас все в норках
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:32

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:
  pesikot написав:Кстати, да, а где ОШ на КРЖН ?
где Захар, Юра, Франт ? или по классике "Коммунизм - до первого личного капитала"

В кустах. Обкакались и не отсвечивают.
В золотое время, когда, куда не вложи, без лишних рисков получишь нескромную прибыль, они топили за "сидеть с баксами в норке".

Влад топили не за сидеть с баксами в норке, а просто сидеть. К сожалению многие купили недвигу по ценам 2011-2013го и долларов у них уже не было, а продавать с убытком ради того, чтобы, если повезет, снова чего-то купить, но уже дешевле - это далеко не каждый готов на такую игру, тем более с собственным жильем.

Что бы зарабатывать на понижении нужны очень крепкие яйца и чуйка. Нет ни одного, ни другого, а есть синдром "бежать за таксистами", лучше не лезть. В любой пирамиде, нужно сливаться/закупаться в начале. Когда уже все летит в пропасть/в небеса , нужно застопориться и ждать. Не успел в начале, что с недвижимостью, что с курсом, что с биткойном никаких панических сливов/покупок.

Собственное жилье это предмет потребления, а не спекуляций.

Долларов нет - нет денег, не ходи в казино.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:36

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:airmax78

Ааа я понял....резервы надо прибавлять , как раз выходит.

Да, все правильно. Но ваш отчет более наглядный и в самом деле показывает что ипотеки нет - за счет потребов портфели растут.


Сейчас с учетом наметившегося роста ставок по кредитам , выдача потребов немного замедлиться. Этого кстати НБУ и добивается, что-бы снизить скорость роста импорт .
Выдача кредитов тормознет и инфляцию и прибыль, а потом по башке еще и повышение цены на газ добавится.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 22:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

я взял 2 кредита на 2 машины... так что кредитуют... причём оба кредита в Кредиагриколь... менеджер не верил что дадут второй кредит но дали...
Оранжевый-хит сезона
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