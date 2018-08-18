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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:11
Vlad442 написав: pesikot написав:
Кстати, да, а где ОШ на КРЖН ?
где Захар, Юра, Франт ? или по классике "Коммунизм - до первого личного капитала"
В кустах. Обкакались и не отсвечивают.
В золотое время, когда, куда не вложи, без лишних рисков получишь нескромную прибыль, они топили за "сидеть с баксами в норке".
Влад топили не за сидеть с баксами в норке, а просто сидеть. К сожалению многие купили недвигу по ценам 2011-2013го и долларов у них уже не было, а продавать с убытком ради того, чтобы, если повезет, снова чего-то купить, но уже дешевле - это далеко не каждый готов на такую игру, тем более с собственным жильем.
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airmax78
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:15
airmax78 написав:
Не-не, Влад, давайте отчеты. Это всегда инетересно. Не всем же тут публику разводить голосухами.
Я же не фантазер, чтобы кормить форумчан невероятными историями. Кто в теме, у тех заскринены прайсы, если нет, могут найти на Домике, что по чем было. Каждый может посмотреть на олх, сколько это стоит сейчас и по чем сдается, сколько процентов в долларах кто поднял. Зачем путать людей цифрами? Просто примем, как факт, утверждение "кто в 15-16 вышел из долларовых депозитов и вложился в удачный котлован, тот молодец".
Востаннє редагувалось Vlad442
в П'ят 12 жов, 2018 21:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:15
Vlad442 написав: pesikot написав:
Кстати, да, а где ОШ на КРЖН ?
где Захар, Юра, Франт ? или по классике "Коммунизм - до первого личного капитала"
В кустах. Обкакались и не отсвечивают.
В золотое время, когда, куда не вложи, без лишних рисков получишь нескромную прибыль, они топили за "сидеть с баксами в норке".
Юра, который взял уютную бпску за 100 куе в 2013
Франт, который сидит с хрущами (которые уполовинились)
Захар, который взял скворешник в погребах, а также пытается напарить фамильное гнездо, и скачет по оп застройщиков.
Банда что надо. Нужно прислушиваться к их советам, плохого не посоветуют
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:17
zzzzzz написав:airmax78
Ааа я понял....резервы надо прибавлять , как раз выходит.
Да, все правильно. Но ваш отчет более наглядный и в самом деле показывает что ипотеки нет - за счет потребов портфели растут.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:24
hume написав: Vlad442 написав: pesikot написав:
Кстати, да, а где ОШ на КРЖН ?
где Захар, Юра, Франт ? или по классике "Коммунизм - до первого личного капитала"
В кустах. Обкакались и не отсвечивают.
В золотое время, когда, куда не вложи, без лишних рисков получишь нескромную прибыль, они топили за "сидеть с баксами в норке".
Юра, который взял уютную бпску за 100 куе в 2013
Франт, который сидит с хрущами (которые уполовинились)
Захар, который взял скворешник в погребах, а также пытается напарить фамильное гнездо, и скачет по оп застройщиков.
Банда что надо. Нужно прислушиваться к их советам, плохого не посоветуют
Будьте добрее - на каких долларах они сидели? Все в недвиге. Просто не в той и по неправильной цене.
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airmax78
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:26
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:31
airmax78 написав:
Будьте добрее - на каких долларах они сидели? Все в недвиге. Просто не в той и по неправильной цене.
Банда дешевея
Сейчас все в норках
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:32
airmax78 написав: Vlad442 написав: pesikot написав:
Кстати, да, а где ОШ на КРЖН ?
где Захар, Юра, Франт ? или по классике "Коммунизм - до первого личного капитала"
В кустах. Обкакались и не отсвечивают.
В золотое время, когда, куда не вложи, без лишних рисков получишь нескромную прибыль, они топили за "сидеть с баксами в норке".
Влад топили не за сидеть с баксами в норке, а просто сидеть. К сожалению многие купили недвигу по ценам 2011-2013го и долларов у них уже не было, а продавать с убытком ради того, чтобы, если повезет, снова чего-то купить, но уже дешевле - это далеко не каждый готов на такую игру, тем более с собственным жильем.
Что бы зарабатывать на понижении нужны очень крепкие яйца и чуйка. Нет ни одного, ни другого, а есть синдром "бежать за таксистами", лучше не лезть. В любой пирамиде, нужно сливаться/закупаться в начале. Когда уже все летит в пропасть/в небеса , нужно застопориться и ждать. Не успел в начале, что с недвижимостью, что с курсом, что с биткойном никаких панических сливов/покупок.
Собственное жилье это предмет потребления, а не спекуляций.
Долларов нет - нет денег, не ходи в казино.
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Vlad442
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:36
airmax78 написав: zzzzzz написав:airmax78
Ааа я понял....резервы надо прибавлять , как раз выходит.
Да, все правильно. Но ваш отчет более наглядный и в самом деле показывает что ипотеки нет - за счет потребов портфели растут.
Сейчас с учетом наметившегося роста ставок по кредитам , выдача потребов немного замедлиться. Этого кстати НБУ и добивается, что-бы снизить скорость роста импорт .
Выдача кредитов тормознет и инфляцию и прибыль, а потом по башке еще и повышение цены на газ добавится.
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 22:07
я взял 2 кредита на 2 машины... так что кредитуют... причём оба кредита в Кредиагриколь... менеджер не верил что дадут второй кредит но дали...
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