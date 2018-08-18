Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:15

airmax78 написав: Не-не, Влад, давайте отчеты. Это всегда инетересно. Не всем же тут публику разводить голосухами. Не-не, Влад, давайте отчеты. Это всегда инетересно. Не всем же тут публику разводить голосухами.

Я же не фантазер, чтобы кормить форумчан невероятными историями. Кто в теме, у тех заскринены прайсы, если нет, могут найти на Домике, что по чем было. Каждый может посмотреть на олх, сколько это стоит сейчас и по чем сдается, сколько процентов в долларах кто поднял. Зачем путать людей цифрами? Просто примем, как факт, утверждение "кто в 15-16 вышел из долларовых депозитов и вложился в удачный котлован, тот молодец".