RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2290229122922293

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1124
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
101
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
242
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
176
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
209
Якість будівництва
15%
174
Всього голосів : 1124
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 22:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Они были не правы, а мы правы.
Я забетонировался в 16-ом. Чувствую себя очень хорошо. Кто сидел в долларах, проиграл.

Цены в долларах на КРЖН уже пошли вверх? Я что-то пропустил? :shock:

  Vlad442 написав:"кто в 15-16 вышел из долларовых депозитов и вложился в удачный котлован, тот молодец"

А, котлован, проходим мимо.

  Оранжевый-хит сезона написав:я взял 2 кредита на 2 машины... так что кредитуют... причём оба кредита в Кредиагриколь... менеджер не верил что дадут второй кредит но дали...
Французский банк дал кредиты на французкие авто?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2624
З нами з: 19.09.10
Подякував: 400 раз.
Подякували: 514 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 22:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:А, котлован, проходим мимо.

Почему? Посыл был "кто вложился в 15-16, тот молодец". Заложенное во времена строительного бума уже достроили. Уже риски отыграны, вероятность событий в прошлом всегда 100%. Котлован превратился в готовое с ростом цены в 40-50%. Чем инвесторы 15-16 не молодцы? Финишная линия пересечена, очевидно, кто победитель.
  BIGor написав:Цены в долларах на КРЖН уже пошли вверх? Я что-то пропустил?

Судя по всему, да.
Vlad442
 
Повідомлень: 4843
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 696 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 22:38

  BIGor написав:
  Vlad442 написав:Они были не правы, а мы правы.
Я забетонировался в 16-ом. Чувствую себя очень хорошо. Кто сидел в долларах, проиграл.

Цены в долларах на КРЖН уже пошли вверх? Я что-то пропустил? :shock:

  Vlad442 написав:"кто в 15-16 вышел из долларовых депозитов и вложился в удачный котлован, тот молодец"

А, котлован, проходим мимо.

  Оранжевый-хит сезона написав:я взял 2 кредита на 2 машины... так что кредитуют... причём оба кредита в Кредиагриколь... менеджер не верил что дадут второй кредит но дали...
Французский банк дал кредиты на французкие авто?

одна французская одна японская...
а недвига уже пошла в рост...
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19133
З нами з: 20.04.08
Подякував: 354 раз.
Подякували: 456 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2290229122922293
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1158, 1159, 1160
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
11595 2076084
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 жов, 2018 12:15
Васенька
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 166910
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
1 929
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 вер, 2018 18:35
fefelova

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (62260)
13.10.2018 00:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron