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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 12 жов, 2018 22:21
Vlad442 написав:
Они были не правы, а мы правы.
Я забетонировался в 16-ом. Чувствую себя очень хорошо. Кто сидел в долларах, проиграл.
Цены в долларах на КРЖН уже пошли вверх? Я что-то пропустил?
Vlad442 написав:
"кто в 15-16 вышел из долларовых депозитов и вложился в удачный котлован, тот молодец"
А, котлован, проходим мимо.
Оранжевый-хит сезона написав:
я взял 2 кредита на 2 машины... так что кредитуют... причём оба кредита в Кредиагриколь... менеджер не верил что дадут второй кредит но дали...
Французский банк дал кредиты на французкие авто?
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BIGor
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 22:32
BIGor написав:
А, котлован, проходим мимо.
Почему? Посыл был "кто вложился в 15-16, тот молодец". Заложенное во времена строительного бума уже достроили. Уже риски отыграны, вероятность событий в прошлом всегда 100%. Котлован превратился в готовое с ростом цены в 40-50%. Чем инвесторы 15-16 не молодцы? Финишная линия пересечена, очевидно, кто победитель.
BIGor написав:
Цены в долларах на КРЖН уже пошли вверх? Я что-то пропустил?
Судя по всему, да.
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Vlad442
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 22:38
BIGor написав: Vlad442 написав:
Они были не правы, а мы правы.
Я забетонировался в 16-ом. Чувствую себя очень хорошо. Кто сидел в долларах, проиграл.
Цены в долларах на КРЖН уже пошли вверх? Я что-то пропустил?
Vlad442 написав:
"кто в 15-16 вышел из долларовых депозитов и вложился в удачный котлован, тот молодец"
А, котлован, проходим мимо.
Оранжевый-хит сезона написав:
я взял 2 кредита на 2 машины... так что кредитуют... причём оба кредита в Кредиагриколь... менеджер не верил что дадут второй кредит но дали...
Французский банк дал кредиты на французкие авто?
одна французская одна японская...
а недвига уже пошла в рост...
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Оранжевый-хит сезона
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