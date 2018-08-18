Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Почему? Посыл был "кто вложился в 15-16, тот молодец". Заложенное во времена строительного бума уже достроили. Уже риски отыграны, вероятность событий в прошлом всегда 100%. Котлован превратился в готовое с ростом цены в 40-50%. Чем инвесторы 15-16 не молодцы? Финишная линия пересечена, очевидно, кто победитель.
BIGor написав:Цены в долларах на КРЖН уже пошли вверх? Я что-то пропустил?
airmax78 написав:Это все застройщики - потеряли берега. Меняют ценники чуть ли не каждый месяц.
Застройщики могут конечно такое делать. Но это не значит что вторичка за ними растет. В Киеве домов которые сданы в течении 1 года наверно 1-2% Нельзя по ценникам 1% домов делать выводы о рынке в целом.
airmax78 написав:Это все застройщики - потеряли берега. Меняют ценники чуть ли не каждый месяц.
Застройщики могут конечно такое делать. Но это не значит что вторичка за ними растет. В Киеве домов которые сданы в течении 1 года наверно 1-2% Нельзя по ценникам 1% домов делать выводы о рынке в целом.
Это дома, которые сданы в течение последних 3х лет и практически все строящиеся. Это довольно большой кусок рынка.
Vlad442 написав:Почему? Посыл был "кто вложился в 15-16, тот молодец". Заложенное во времена строительного бума уже достроили. Уже риски отыграны, вероятность событий в прошлом всегда 100%. Котлован превратился в готовое с ростом цены в 40-50%. Чем инвесторы 15-16 не молодцы? Финишная линия пересечена, очевидно, кто победитель.
Влад, а если считать стоимость не матраса с деньгами баксов? Для вас и Долярчика пример кейса на реальную квартиру в реальном доме. С 2016 изменился проект пару раз, некоторые не получили модное нынче панорамное окно, дальше пропали садик, школа, парковка, секций: вместо 3 стало 4 и наше любимое задержки сдачи уже более года... Красным и зелёным плата за риск. И честно, покупать не мечту, а суровую реальность, того стоит. Условный человек действительно купил эту условную квартиру используя в той или иной мере кейс 50/50 разница в 70000грн или 3600$ за 2,5лет без беготни и переживаний для меня не выглядит ужасным провалом https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=115bc060e167673c6a75807764b8011d
Результати опитування показують, що кредитування житла продовжує зростати. У 2017 –І кварталі 2018 року опитані банки надали кредитів на купівлю, будівлю та реконструкцію житла на 2 млрд грн.
Обсяги кредитування зростають Протягом 2017 ‒ 2018 років 15 із 24 опитаних банків надавали населенню кредити на придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості. За весь минулий рік вони видали нових кредитів на нерухомість на суму 1.48 млрд грн23 (+62% р/р). У І кварталі 2018 року обсяг нових кредитів виріс у 3.9 рази р/р і становив 565 млн грн, кількість укладених договорів зросла майже втричі. Понад 80% обсягів нового кредитування припало всього на п’ять банків. Деякі з опитаних фінустанов надають кредити на придбання житла або як виняток для своїх клієнтів, або тільки співробітникам.
Але цей обсяг є незначним порівняно з приростом усього роздрібного кредитування (у 2017 – І кварталі 2018 року обсяг кредитів фізичним особам у гривні зріс на 34 млрд грн).
Видача менше 3 тис. кредитів на рік не може вплинути на ринок житлової нерухомості, якщо тільки в Києві щорічно на вторинному ринку житла укладається понад 30 тис. угод купівлі-продажу.
Коло іпотечних кредиторів залишається обмеженим. Нове кредитування зосереджене переважно в державних банках, а більшість великих банків з іноземним капіталом, які до кризи працювали в сегменті іпотеки, досі не повернулися до цього виду діяльності. Якщо на ринку іпотеки і з’являються нові гравці, то це невеликі або середні банки з українським капіталом, що співпрацюють із забудовниками. З огляду на ризики ринку житлової нерухомості стандарти кредитування є недостатньо консервативними. Банкам слід надавати кредити з LTV, що не перевищує 70%, і більш помірковано оцінювати достатність доходів позичальників, а саме ухвалювати кредитні заявки з DSTI понад 70% лише за наявності вагомих доказів здатності позичальника обслуговувати кредит.