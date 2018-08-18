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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2290229122922293

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1124
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
101
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
242
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
176
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
209
Якість будівництва
15%
174
Всього голосів : 1124
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 22:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Они были не правы, а мы правы.
Я забетонировался в 16-ом. Чувствую себя очень хорошо. Кто сидел в долларах, проиграл.

Цены в долларах на КРЖН уже пошли вверх? Я что-то пропустил? :shock:

  Vlad442 написав:"кто в 15-16 вышел из долларовых депозитов и вложился в удачный котлован, тот молодец"

А, котлован, проходим мимо.

  Оранжевый-хит сезона написав:я взял 2 кредита на 2 машины... так что кредитуют... причём оба кредита в Кредиагриколь... менеджер не верил что дадут второй кредит но дали...
Французский банк дал кредиты на французкие авто?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 22:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:А, котлован, проходим мимо.

Почему? Посыл был "кто вложился в 15-16, тот молодец". Заложенное во времена строительного бума уже достроили. Уже риски отыграны, вероятность событий в прошлом всегда 100%. Котлован превратился в готовое с ростом цены в 40-50%. Чем инвесторы 15-16 не молодцы? Финишная линия пересечена, очевидно, кто победитель.
  BIGor написав:Цены в долларах на КРЖН уже пошли вверх? Я что-то пропустил?

Судя по всему, да.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 22:38

  BIGor написав:
  Vlad442 написав:Они были не правы, а мы правы.
Я забетонировался в 16-ом. Чувствую себя очень хорошо. Кто сидел в долларах, проиграл.

Цены в долларах на КРЖН уже пошли вверх? Я что-то пропустил? :shock:

  Vlad442 написав:"кто в 15-16 вышел из долларовых депозитов и вложился в удачный котлован, тот молодец"

А, котлован, проходим мимо.

  Оранжевый-хит сезона написав:я взял 2 кредита на 2 машины... так что кредитуют... причём оба кредита в Кредиагриколь... менеджер не верил что дадут второй кредит но дали...
Французский банк дал кредиты на французкие авто?

одна французская одна японская...
а недвига уже пошла в рост...
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 23:49

  BIGor написав:Цены в долларах на КРЖН уже пошли вверх? Я что-то пропустил?
  Vlad442 написав:Судя по всему, да.


  Оранжевый-хит сезона написав:а недвига уже пошла в рост...

Очень информативные посты. :D
Домик показывает падение, бомбер тоже, а у людей рист. Как быть?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 23:55

  BIGor написав:
  BIGor написав:Цены в долларах на КРЖН уже пошли вверх? Я что-то пропустил?
  Vlad442 написав:Судя по всему, да.


  Оранжевый-хит сезона написав:а недвига уже пошла в рост...

Очень информативные посты. :D
Домик показывает падение, бомбер тоже, а у людей рист. Как быть?

Это все застройщики - потеряли берега. Меняют ценники чуть ли не каждый месяц.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 00:13

  airmax78 написав:Это все застройщики - потеряли берега. Меняют ценники чуть ли не каждый месяц.


Застройщики могут конечно такое делать. Но это не значит что вторичка за ними растет.
В Киеве домов которые сданы в течении 1 года наверно 1-2%
Нельзя по ценникам 1% домов делать выводы о рынке в целом.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 00:18

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:Это все застройщики - потеряли берега. Меняют ценники чуть ли не каждый месяц.


Застройщики могут конечно такое делать. Но это не значит что вторичка за ними растет.
В Киеве домов которые сданы в течении 1 года наверно 1-2%
Нельзя по ценникам 1% домов делать выводы о рынке в целом.

Это дома, которые сданы в течение последних 3х лет и практически все строящиеся. Это довольно большой кусок рынка.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 00:28

  Vlad442 написав:Почему? Посыл был "кто вложился в 15-16, тот молодец". Заложенное во времена строительного бума уже достроили. Уже риски отыграны, вероятность событий в прошлом всегда 100%. Котлован превратился в готовое с ростом цены в 40-50%. Чем инвесторы 15-16 не молодцы? Финишная линия пересечена, очевидно, кто победитель.

Влад, а если считать стоимость не матраса с деньгами баксов? Для вас и Долярчика пример кейса на реальную квартиру в реальном доме. С 2016 изменился проект пару раз, некоторые не получили модное нынче панорамное окно, дальше пропали садик, школа, парковка, секций: вместо 3 стало 4 и наше любимое задержки сдачи уже более года... Красным и зелёным плата за риск. И честно, покупать не мечту, а суровую реальность, того стоит. Условный человек действительно купил эту условную квартиру используя в той или иной мере кейс 50/50 ;) разница в 70000грн или 3600$ за 2,5лет без беготни и переживаний для меня не выглядит ужасным провалом :)
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=115bc060e167673c6a75807764b8011d
stm
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 00:30

Результати опитування показують, що кредитування житла продовжує зростати. У 2017 –І кварталі 2018 року опитані банки надали кредитів на купівлю, будівлю та реконструкцію житла на 2 млрд грн.

Обсяги кредитування зростають
Протягом 2017 ‒ 2018 років 15 із 24 опитаних банків надавали населенню кредити на
придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості. За весь минулий рік вони видали
нових кредитів на нерухомість на суму 1.48 млрд грн23 (+62% р/р). У І кварталі 2018 року обсяг нових кредитів виріс у 3.9 рази р/р і становив 565 млн грн, кількість укладених договорів зросла майже втричі. Понад 80% обсягів нового кредитування припало всього на п’ять банків. Деякі з опитаних фінустанов надають кредити на придбання житла або як виняток для своїх клієнтів, або тільки співробітникам.


Але цей обсяг є незначним порівняно з приростом усього
роздрібного кредитування (у 2017 – І кварталі 2018 року обсяг кредитів фізичним особам у гривні зріс на 34 млрд грн).

Видача менше 3 тис. кредитів на рік не може вплинути на
ринок житлової нерухомості, якщо тільки в Києві щорічно на вторинному ринку житла
укладається понад 30 тис. угод купівлі-продажу.

Коло іпотечних кредиторів залишається обмеженим. Нове кредитування зосереджене
переважно в державних банках, а більшість великих банків з іноземним капіталом, які до кризи працювали в сегменті іпотеки, досі не повернулися до цього виду діяльності. Якщо на ринку іпотеки і з’являються нові гравці, то це невеликі або середні банки з українським капіталом, що співпрацюють із забудовниками.
З огляду на ризики ринку житлової нерухомості стандарти кредитування є недостатньо
консервативними. Банкам слід надавати кредити з LTV, що не перевищує 70%, і більш
помірковано оцінювати достатність доходів позичальників, а саме ухвалювати кредитні
заявки з DSTI понад 70% лише за наявності вагомих доказів здатності позичальника
обслуговувати кредит.


Отчет НБУ , рекомендую почитать, страницы 72-74
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=71475860
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 00:45

Еще рекомендую почитать стр 24-27
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=71475860

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