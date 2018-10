Додано: Суб 13 жов, 2018 08:06





У журналіста «1+1» Дубинського знайшовся ще один будинок на Солом’янці біля посольства Індонезії

В журналіста вже є вісім квартир в Києві та заміський будинок в Круглику.

https://nashkiev.ua/novosti/ou-zhournal ... nt=novosti



борьба с «барыгами» - очень неплохой бизнес

