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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2291229222932294

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1124
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
101
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
242
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
176
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
209
Якість будівництва
15%
174
Всього голосів : 1124
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 05:44

  flyman написав:http://rus.db.lv/novosti/stroiteli-prizvali-srochno-otkryt-granitsu-dlya-inostrannykh-rabotnikov-v-otrasli-ne-khvataet-2400-rabotnikov-478548

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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 07:46

  Vlad442 написав:
  BIGor написав:А, котлован, проходим мимо.

Почему? Посыл был "кто вложился в 15-16, тот молодец". Заложенное во времена строительного бума уже достроили. Уже риски отыграны, вероятность событий в прошлом всегда 100%. Котлован превратился в готовое с ростом цены в 40-50%. Чем инвесторы 15-16 не молодцы? Финишная линия пересечена, очевидно, кто победитель.
  BIGor написав:Цены в долларах на КРЖН уже пошли вверх? Я что-то пропустил?

Судя по всему, да.

С таким же успехом можно и сейчас в котлованы вложиться по долларовым ценам 16-ого
Где купить биткоин: https://www.bestchange.ru/?p=188598
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 08:06

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

не коррупцией единой:

У журналіста «1+1» Дубинського знайшовся ще один будинок на Солом’янці біля посольства Індонезії
В журналіста вже є вісім квартир в Києві та заміський будинок в Круглику.
https://nashkiev.ua/novosti/ou-zhournal ... nt=novosti

борьба с «барыгами» - очень неплохой бизнес
а безмозглые хомячки ведутся)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 08:46

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:Это все застройщики - потеряли берега. Меняют ценники чуть ли не каждый месяц.


Застройщики могут конечно такое делать. Но это не значит что вторичка за ними растет.
В Киеве домов которые сданы в течении 1 года наверно 1-2%
Нельзя по ценникам 1% домов делать выводы о рынке в целом.

Кол-во домов вы правы, но кол-во сделок по этим домам может превышать кол-во сделок на всей вторичке. А рынок это скорее реальные сделки а не наличие товара
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