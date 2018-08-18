Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Почему? Посыл был "кто вложился в 15-16, тот молодец". Заложенное во времена строительного бума уже достроили. Уже риски отыграны, вероятность событий в прошлом всегда 100%. Котлован превратился в готовое с ростом цены в 40-50%. Чем инвесторы 15-16 не молодцы? Финишная линия пересечена, очевидно, кто победитель.
BIGor написав:Цены в долларах на КРЖН уже пошли вверх? Я что-то пропустил?
Судя по всему, да.
С таким же успехом можно и сейчас в котлованы вложиться по долларовым ценам 16-ого
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airmax78 написав:Это все застройщики - потеряли берега. Меняют ценники чуть ли не каждый месяц.
Застройщики могут конечно такое делать. Но это не значит что вторичка за ними растет. В Киеве домов которые сданы в течении 1 года наверно 1-2% Нельзя по ценникам 1% домов делать выводы о рынке в целом.
Кол-во домов вы правы, но кол-во сделок по этим домам может превышать кол-во сделок на всей вторичке. А рынок это скорее реальные сделки а не наличие товара