Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Почему? Посыл был "кто вложился в 15-16, тот молодец". Заложенное во времена строительного бума уже достроили. Уже риски отыграны, вероятность событий в прошлом всегда 100%. Котлован превратился в готовое с ростом цены в 40-50%. Чем инвесторы 15-16 не молодцы? Финишная линия пересечена, очевидно, кто победитель.
BIGor написав:Цены в долларах на КРЖН уже пошли вверх? Я что-то пропустил?
Судя по всему, да.
С таким же успехом можно и сейчас в котлованы вложиться по долларовым ценам 16-ого
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airmax78 написав:Это все застройщики - потеряли берега. Меняют ценники чуть ли не каждый месяц.
Застройщики могут конечно такое делать. Но это не значит что вторичка за ними растет. В Киеве домов которые сданы в течении 1 года наверно 1-2% Нельзя по ценникам 1% домов делать выводы о рынке в целом.
Кол-во домов вы правы, но кол-во сделок по этим домам может превышать кол-во сделок на всей вторичке. А рынок это скорее реальные сделки а не наличие товара
Zebra написав:С таким же успехом можно и сейчас в котлованы вложиться по долларовым ценам 16-ого
Во-первых их нужно еще поискать, во-вторых, тогда было понятно, что, пусть с задержками, но достроят - строительный бум, люди несли чемоданы денег. Рабочие на стройке работали за 400 долларов. Когда Фейслес говорил, что человек с руками и головой может всегда заработать 500+ долларов, над ним смеялись, придумали даже термин "розовоочковый Киев Фейслеса" (давно не слышал). Что мы имеем сейчас - покупают плохо. Рабочие в Польше. Аркада писала в официальных письмах инвесторам "перенос в связи с выездом рабочих за границу". Тогда это вложение было малорисковым. Сейчас казино. 50/50. Или достроят, или нет.
Zebra написав:С таким же успехом можно и сейчас в котлованы вложиться по долларовым ценам 16-ого
Во-первых их нужно еще поискать, во-вторых, тогда было понятно, что, пусть с задержками, но достроят - строительный бум, люди несли чемоданы денег. Рабочие на стройке работали за 400 долларов. Когда Фейслес говорил, что человек с руками и головой может всегда заработать 500+ долларов, над ним смеялись, придумали даже термин "розовоочковый Киев Фейслеса" (давно не слышал). Что мы имеем сейчас - покупают плохо. Рабочие в Польше. Аркада писала в официальных письмах инвесторам "перенос в связи с выездом рабочих за границу". Тогда это вложение было малорисковым. Сейчас казино. 50/50. Или достроят, или нет.
Когда читаю вас кажется что вы пишете только про аркаду, если да, то согласен, тут 50/50
airmax78 написав:Это все застройщики - потеряли берега. Меняют ценники чуть ли не каждый месяц.
Застройщики могут конечно такое делать. Но это не значит что вторичка за ними растет. В Киеве домов которые сданы в течении 1 года наверно 1-2% Нельзя по ценникам 1% домов делать выводы о рынке в целом.
Кол-во домов вы правы, но кол-во сделок по этим домам может превышать кол-во сделок на всей вторичке. А рынок это скорее реальные сделки а не наличие товара
По котолованам есть достоверные цифры. И то с натяжкой, потому что на месте оказывается, что то, что написано на ЛУНе, не соответствует действительности. Вторичка, для большинства тут, это терра инкогнита. Информация, индексы базируются на мусоре в объявлениях. Когда человек начинает реально искать себе квартиру на вторичке, зачастую оказывается, что реальный ценник +30% к тому, на что он рассчитывал.
zzzzzz написав:Застройщики могут конечно такое делать. Но это не значит что вторичка за ними растет. В Киеве домов которые сданы в течении 1 года наверно 1-2% Нельзя по ценникам 1% домов делать выводы о рынке в целом.
Кол-во домов вы правы, но кол-во сделок по этим домам может превышать кол-во сделок на всей вторичке. А рынок это скорее реальные сделки а не наличие товара
По котолованам есть достоверные цифры. И то с натяжкой, потому что на месте оказывается, что то, что написано на ЛУНе, не соответствует действительности. Вторичка, для большинства тут, это терра инкогнита. Информация, индексы базируются на мусоре в объявлениях. Когда человек начинает реально искать себе квартиру на вторичке, зачастую оказывается, что реальный ценник +30% к тому, на что он рассчитывал.
Вопрос не о ценах а кол-ве сделок на первичке и вторичке