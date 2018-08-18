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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 13 жов, 2018 10:24
Kostia написав:
Вопрос не о ценах а кол-ве сделок на первичке и вторичке
А, уже вопрос не в ценах. Тогда повторю
Vlad442 написав:
Но тут не у всех хватает мозгов понимать написанное, а не читать буквы.
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Додано: Суб 13 жов, 2018 10:28
Vlad442 написав: Kostia написав:
Когда читаю вас кажется что вы пишете только про аркаду, если да, то согласен, тут 50/50
Я пишу про то, про что знаю и с чем сталкивался.
Приведи пример, где 100% достроят и цены 16-ого, если такой умный.
У тебя когда нечего ответить начинается лёгкое хамство, тебе никто ничего не обязан, ищи самостоятельно, расширят свой кругозор, смотри на что-то кроме аркады.
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Kostia
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Додано: Суб 13 жов, 2018 10:33
Это Хороший кейс, цена за квадратный метр в первой строчке это на примере какого-то дома ?
Востаннє редагувалось zzzzzz
в Суб 13 жов, 2018 10:48, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Додано: Суб 13 жов, 2018 10:39
Kostia написав:
У тебя когда нечего ответить начинается лёгкое хамство
Нечего ответить на тупой пост? Нечего.
Когда я вспоминаю и привожу пример из жизни, ты лезешь со своим Аракада-Аркада. В следующий раз буду писать "мне прислали письмо" без упоминания застройщика, если это действует как красная тряпка на быка.
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Vlad442
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Додано: Суб 13 жов, 2018 10:39
hume написав:
па 1600 кардинал распродаёт высокие этажи, правда 58 метров
Это 1к? Вроде ж закончились
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alkasander
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Додано: Суб 13 жов, 2018 10:46
Vlad442 написав: Kostia написав:
У тебя когда нечего ответить начинается лёгкое хамство
Нечего ответить на тупой пост? Нечего.
Когда я вспоминаю и привожу пример из жизни, ты лезешь со своим Аракада-Аркада. В следующий раз буду писать "мне прислали письмо" без упоминания застройщика, если это действует как красная тряпка на быка.
Да тебе уже тут каждый почти написал что твоя аркада не интересна, и ты о ней пишешь а не я. То что ты не можешь понять говорит только о твоей тупости. Если твоя жизнь ограничена аркадой то это очень подозрительно, и не зря пишут что ты в оп работаешь, потому что любой реальный покупатель всегда сравнивает разные варианты, ты пишешь об одной аркаде
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Додано: Суб 13 жов, 2018 10:49
Kostia написав:
Да тебе уже тут каждый почти написал что твоя аркада не интересна, и ты о ней пишешь а не я. То что ты не можешь понять говорит только о твоей тупости. Если твоя жизнь ограничена аркадой то это очень подозрительно, и не зря пишут что ты в оп работаешь, потому что любой реальный покупатель всегда сравнивает разные варианты, ты пишешь об одной аркаде
Столько эмоций, когда я просто в контексте обсуждения другого вопроса упомянул письмо, в котором официально говорилось, что рабочие уехали в Польшу.
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Vlad442
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Додано: Суб 13 жов, 2018 10:51
alkasander написав: hume написав:
па 1600 кардинал распродаёт высокие этажи, правда 58 метров
Это 1к? Вроде ж закончились
Сори за глупый вопрос, о каком ЖК идет речь ?
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Додано: Суб 13 жов, 2018 10:53
zzzzzz написав: alkasander написав: hume написав:
па 1600 кардинал распродаёт высокие этажи, правда 58 метров
Это 1к? Вроде ж закончились
Сори за глупый вопрос, о каком ЖК идет речь ?
Кардинал, геос
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Kostia
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Додано: Суб 13 жов, 2018 11:07
Kostia
А в чем суть спора ?
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