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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 22932294229522962297>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1124
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
101
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
242
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
176
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
209
Якість будівництва
15%
174
Всього голосів : 1124
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 10:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Kostia написав:Вопрос не о ценах а кол-ве сделок на первичке и вторичке

А, уже вопрос не в ценах. Тогда повторю
  Vlad442 написав:Но тут не у всех хватает мозгов понимать написанное, а не читать буквы.
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 10:28

  Vlad442 написав:
  Kostia написав:Когда читаю вас кажется что вы пишете только про аркаду, если да, то согласен, тут 50/50

Я пишу про то, про что знаю и с чем сталкивался.
Приведи пример, где 100% достроят и цены 16-ого, если такой умный.

У тебя когда нечего ответить начинается лёгкое хамство, тебе никто ничего не обязан, ищи самостоятельно, расширят свой кругозор, смотри на что-то кроме аркады.
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 10:33

  stm написав: Разница в 70000грн или 3600$ за 2,5лет без беготни и переживаний для меня не выглядит ужасным провалом :)
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=115bc060e167673c6a75807764b8011d


Это Хороший кейс, цена за квадратный метр в первой строчке это на примере какого-то дома ?
Востаннє редагувалось zzzzzz в Суб 13 жов, 2018 10:48, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 10:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Kostia написав:У тебя когда нечего ответить начинается лёгкое хамство

Нечего ответить на тупой пост? Нечего.
Когда я вспоминаю и привожу пример из жизни, ты лезешь со своим Аракада-Аркада. В следующий раз буду писать "мне прислали письмо" без упоминания застройщика, если это действует как красная тряпка на быка.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 10:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:па 1600 кардинал распродаёт высокие этажи, правда 58 метров


Это 1к? Вроде ж закончились
alkasander
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 10:46

  Vlad442 написав:
  Kostia написав:У тебя когда нечего ответить начинается лёгкое хамство

Нечего ответить на тупой пост? Нечего.
Когда я вспоминаю и привожу пример из жизни, ты лезешь со своим Аракада-Аркада. В следующий раз буду писать "мне прислали письмо" без упоминания застройщика, если это действует как красная тряпка на быка.

Да тебе уже тут каждый почти написал что твоя аркада не интересна, и ты о ней пишешь а не я. То что ты не можешь понять говорит только о твоей тупости. Если твоя жизнь ограничена аркадой то это очень подозрительно, и не зря пишут что ты в оп работаешь, потому что любой реальный покупатель всегда сравнивает разные варианты, ты пишешь об одной аркаде
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 10:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Kostia написав:Да тебе уже тут каждый почти написал что твоя аркада не интересна, и ты о ней пишешь а не я. То что ты не можешь понять говорит только о твоей тупости. Если твоя жизнь ограничена аркадой то это очень подозрительно, и не зря пишут что ты в оп работаешь, потому что любой реальный покупатель всегда сравнивает разные варианты, ты пишешь об одной аркаде

Столько эмоций, когда я просто в контексте обсуждения другого вопроса упомянул письмо, в котором официально говорилось, что рабочие уехали в Польшу.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 10:51

  alkasander написав:
  hume написав:па 1600 кардинал распродаёт высокие этажи, правда 58 метров


Это 1к? Вроде ж закончились


Сори за глупый вопрос, о каком ЖК идет речь ?
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 10:53

  zzzzzz написав:
  alkasander написав:
  hume написав:па 1600 кардинал распродаёт высокие этажи, правда 58 метров


Это 1к? Вроде ж закончились


Сори за глупый вопрос, о каком ЖК идет речь ?

Кардинал, геос
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 11:07

Kostia
А в чем суть спора ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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