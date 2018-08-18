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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2294229522962297>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1124
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
101
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
242
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
176
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
209
Якість будівництва
15%
174
Всього голосів : 1124
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 11:11

  zzzzzz написав:
  stm написав: Разница в 70000грн или 3600$ за 2,5лет без беготни и переживаний для меня не выглядит ужасным провалом :)
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=115bc060e167673c6a75807764b8011d


Это Хороший кейс, цена за квадратный метр в первой строчке это на примере какого-то дома ?

Донца 2б, сделка прошла в июле на 1 секцию. Через перекупа. Т.е. в эти суммы включаем и навар строителей и навар перекупа :)
stm
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 11:19

stm А когда дом сдали ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 11:33

  zzzzzz написав:stm А когда дом сдали ?

Ещё нет, сдача будет 1+2, потом 3+4. Сентябрь 2018 перенесли на декабрь 2018. Но реальность такова что где-то март-апрель 2019. Так что сейчас человек смеётся, что если бы сразу влез в котлован то это бы было уже не смешно по срокам задержки.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 11:36

zzzzzz
Не хватает графика за 9 месяцев 2018-го. Все концы к августу должны смотреть вверх
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 11:36

stm

Тепловые коммуникации в декабре в мороз никто не включает, если дом не начали обогревать с началом отопительного сезона то и не будут это в декабре делать.
Как можно в декабре сдавать дом ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 11:38

  antey1969 написав:zzzzzz
Не хватает графика за 9 месяцев 2018-го. Все концы к августу должны смотреть вверх


Все вопросы к НБУ :D
Это самые свежие данные которые есть на сайте НБУ по этому вопросу ))
И еще обращаю ваше внимание что НБУ приводит данные не по новостойкам, а в целом по рынку
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 11:39

  zzzzzz написав:Kostia
А в чем суть спора ?

Аркада буитокадаражай. Первичка даражай. Другие индексы (кроме Аркада) мутные и мусорные. Рабочие уехали в Польшу - даражай.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 11:40

  zzzzzz написав:stm

Тепловые коммуникации в декабре в мороз никто не включает, если дом не начали обогревать с началом отопительного сезона то и не будут это в декабре делать.
Как можно в декабре сдавать дом ?

Легко, ключи дают, на ремонт запускают, а отопление включают если 50% квартир подпишет договор с ЖЕКом, что не реально. Поэтому март-апрель 2019 ;)
stm
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 11:44

stm
А почем сейчас там продают квартиры ?
Я не нашел сайт застройщика ( или все уже продано )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 11:45

  Vlad442 написав:
  Долярчик написав:... читаю, як новобуди в нормальній локації подорожчали(і в місті Лева також! ) - і просто відчуваю своє щастя!......щастя, що забетонувавсь рік тому!

... і, навіть, не хочу уявляти, якщо б Я послухав тих крикунів, які рік тому тут кричали: "почекай, буде дешевше!" "днощепопереду#!" і т. п. - як би Я їх тут матюкав і віртуально рвав би їх на шматки!
.... а так, тепер лише з посмішкою :D , можу сказати, що Я - ЗРОБИВ ПРАВИЛЬНО!!!(що поклався на свої знання/інтуіцію) - а послухав би тих невдах, то на моменті, знову, крім панельок в норм. локації, ніякої новобудови б мені не світило!
... хіба теж вкладатись в повітря над котлованом, яке подорожчало на 2-4-6тис.грн.м2 :shock: ПОВІТРЯ!!! :shock: над залитим(або й ні! ) котлованом......із здачею через 2-3р!!!

Они были не правы, а мы правы.
Я забетонировался в 16-ом. Чувствую себя очень хорошо. Кто сидел в долларах, проиграл. В свое время я говорил "к кризису нужно подходить с наличным долларом, к выходу из кризиса с активами и кредитами". Когда сдам квартиру, на которую у меня гривневый кредит под 10%, посчитаю, но не факт, что выложу тут результат. Слишком много тут мукаков и модерация заточенная под срачи-скандалы. В последнее время я отошел от отчетов что, где и как, чем раньше страдал по наивности и веру в людей.


  Elensk написав:Аналогичные ощущения. Правда я это сделала в 2016, когда даже котлована не было. Скоро дом сдается, цена квартиры выросла практически в 2 раза. Сейчас за те деньги я смогла бы что-то взять где-то в полях под Одессой и на том же котловане.
Жалею, что две не взяла, но все-таки стремно было.

... ще глянув вторинку:
- (по пам'яті) подорожчання на 10-15% від минулого року, але знову ж таки, та вторинка, яка в нормальній локації! - а та, що в опі світу, або перероблені однухи на двухи із загальною площею 40+ м2 - ціни +/- стоять на місці!

п. с.
....і, на моменті, поруч з моєю, зводять великий ЖК, де йдуть підготовчі роботи(а може вже і котлован заливають), так от, ціна мого котловану рік тому(а Я купував якраз в жовтні) складала 14 200м2 у розтермінування на пів року, з першим внеском 70%(і 14 000м2 при 100%оплаті), і то при тому, що вже тоді було зведено 4 і 2пов. в першій/другій секції, а в третій був залитий котлован..... - а тепер ДЛЯ ВСІХ, прошу глянути ціни на поруч залитий/або ще ні котлован і порахувати різницю самим! :D
https://m.novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6% ... 1%96%D0%B2
Продаж квартир від забудовника
Ціна за м² від 17 110 до 19 350 грн
Заявлене введення в експлуатацію: 1 кв. 2020
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Долярчик
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