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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2295229622972298>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1124
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
101
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
242
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
176
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
209
Якість будівництва
15%
174
Всього голосів : 1124
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 11:57

  zzzzzz написав:stm
А почем сейчас там продают квартиры ?
Я не нашел сайт застройщика ( или все уже продано )

Смотрите Отрадный 2. [url]https://m.novostroyki.lun.ua/просп-комарова-1-киев[/url] Я с этими домами слегка путаюсь. Сейчас все районы превращают в ПОХ...
Какие-то есть в 4 секции, но там 11 квартир на этаже, через Толоку. Когда ректора НАУ прижали, схему продаж быстро переделали на Толоку, ещё с дома Донца 2а, а так через olx нашли первую секцию у перекупа, сейчас наслаждаемся форумом где предлагают то шашлык и выпивку, то с вилами на продажников идти. Всё как всегда )))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 12:03

  stm написав:
  zzzzzz написав:stm
А почем сейчас там продают квартиры ?
Я не нашел сайт застройщика ( или все уже продано )

Смотрите Отрадный 2. [url]https://m.novostroyki.lun.ua/просп-комарова-1-киев[/url] Я с этими домами слегка путаюсь. Сейчас все районы превращают в ПОХ...
Какие-то есть в 4 секции, но там 11 квартир на этаже, через Толоку. Когда ректора НАУ прижали, схему продаж быстро переделали на Толоку, ещё с дома Донца 2а, а так через olx нашли первую секцию у перекупа, сейчас наслаждаемся форумом где предлагают то шашлык и выпивку, то с вилами на продажников идти. Всё как всегда )))


ПОХ - что за слово ?
Толока - что это ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 12:12

  zzzzzz написав:
  stm написав:
  zzzzzz написав:stm
А почем сейчас там продают квартиры ?
Я не нашел сайт застройщика ( или все уже продано )

Смотрите Отрадный 2. [url]https://m.novostroyki.lun.ua/просп-комарова-1-киев[/url] Я с этими домами слегка путаюсь. Сейчас все районы превращают в ПОХ...
Какие-то есть в 4 секции, но там 11 квартир на этаже, через Толоку. Когда ректора НАУ прижали, схему продаж быстро переделали на Толоку, ещё с дома Донца 2а, а так через olx нашли первую секцию у перекупа, сейчас наслаждаемся форумом где предлагают то шашлык и выпивку, то с вилами на продажников идти. Всё как всегда )))


ПОХ - что за слово ?
Толока - что это ?

Всё строители работают через фин.компании. чаще всего по двум схемам: дериватив и ФФС.
ПОХ - позняки-осокорки-харьковский - район каменных джунглей :)
stm
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 12:53

Объясните пожалуйста этот прикол.
Просматриваю объявления на Домик , вижу квартиру в доме который сдан 10 лет назад, и нет ни единого фото из квартиры , а номер телефона АН "Планета Оболонь"
Я так понимаю этой квартиры на продажу не существует, и это просто замануха для клиентов в АН , где будут риелторы рассказывать что этой квартиры нет, но есть "масса других хороших вариантов" , так ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 13:02

  BIGor написав:
  Vlad442 написав:Они были не правы, а мы правы.
Я забетонировался в 16-ом. Чувствую себя очень хорошо. Кто сидел в долларах, проиграл.

Цены в долларах на КРЖН уже пошли вверх? Я что-то пропустил? :shock:

  Vlad442 написав:"кто в 15-16 вышел из долларовых депозитов и вложился в удачный котлован, тот молодец"

А, котлован, проходим мимо.

  Оранжевый-хит сезона написав:я взял 2 кредита на 2 машины... так что кредитуют... причём оба кредита в Кредиагриколь... менеджер не верил что дадут второй кредит но дали...
Французский банк дал кредиты на французкие авто?


Домік.уа вже малює зростання цін КРЖН? :mrgreen:
http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html
Росіяни, молдавани і білоруси - вже їдуть на заробки в Київ????
Укро-демографія - вже в плюсі?

Смішно читати рожевоокулярників на чолі з їхнім ІТшним вождем)))
Три чи чотири ріелтора з відділів продаж аж пнуться, стверджуючі про "дорожай" на стагнуючому ринку))) :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 13:41

Frant Без вас так хорошо было. Воды с жёлчью намного меньше на форуме выливалось. К Захару с Юрой в гости не собираетесь?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 13:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Zebra написав:С таким же успехом можно и сейчас в котлованы вложиться по долларовым ценам 16-ого


Не знаю как в Киеве, а в Одессе нельзя.
4 секция моего ЖК со сдачей в 21 году, где только сваи забивают, сейчас продается по 1050-1100. В 16-ом я брала по 650. По 650 я сейчас могу взять не Приморский район Одессы, а Овидиопольский Одесской области.
И вложилась бы, но нет достойных котлованов по вменяемой цене.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 13:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Смішно читати рожевоокулярників на чолі з їхнім ІТшним вождем)))

Чтобы было еще смешнее возьмите деньги, пройдитесь по ОП и попробуйте что-нибудь приличное купить.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 14:11

Elensk

А чем была вызвана необходимость продажи квартиры на Тампере ?
Вы считаете что вложение в котлован вам принесет большую доходность ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 14:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Elensk написав:
  Zebra написав:С таким же успехом можно и сейчас в котлованы вложиться по долларовым ценам 16-ого


Не знаю как в Киеве, а в Одессе нельзя.
4 секция моего ЖК со сдачей в 21 году, где только сваи забивают, сейчас продается по 1050-1100. В 16-ом я брала по 650. По 650 я сейчас могу взять не Приморский район Одессы, а Овидиопольский Одесской области.
И вложилась бы, но нет достойных котлованов по вменяемой цене.
Можете по 500 взять Голосеевский район Киева. Оранж сити от Геоса.
Оранжевый-хит сезона
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