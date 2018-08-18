Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:stm А почем сейчас там продают квартиры ? Я не нашел сайт застройщика ( или все уже продано )
Смотрите Отрадный 2. [url]https://m.novostroyki.lun.ua/просп-комарова-1-киев[/url] Я с этими домами слегка путаюсь. Сейчас все районы превращают в ПОХ... Какие-то есть в 4 секции, но там 11 квартир на этаже, через Толоку. Когда ректора НАУ прижали, схему продаж быстро переделали на Толоку, ещё с дома Донца 2а, а так через olx нашли первую секцию у перекупа, сейчас наслаждаемся форумом где предлагают то шашлык и выпивку, то с вилами на продажников идти. Всё как всегда )))
zzzzzz написав:stm А почем сейчас там продают квартиры ? Я не нашел сайт застройщика ( или все уже продано )
Смотрите Отрадный 2. [url]https://m.novostroyki.lun.ua/просп-комарова-1-киев[/url] Я с этими домами слегка путаюсь. Сейчас все районы превращают в ПОХ... Какие-то есть в 4 секции, но там 11 квартир на этаже, через Толоку. Когда ректора НАУ прижали, схему продаж быстро переделали на Толоку, ещё с дома Донца 2а, а так через olx нашли первую секцию у перекупа, сейчас наслаждаемся форумом где предлагают то шашлык и выпивку, то с вилами на продажников идти. Всё как всегда )))
zzzzzz написав:stm А почем сейчас там продают квартиры ? Я не нашел сайт застройщика ( или все уже продано )
Смотрите Отрадный 2. [url]https://m.novostroyki.lun.ua/просп-комарова-1-киев[/url] Я с этими домами слегка путаюсь. Сейчас все районы превращают в ПОХ... Какие-то есть в 4 секции, но там 11 квартир на этаже, через Толоку. Когда ректора НАУ прижали, схему продаж быстро переделали на Толоку, ещё с дома Донца 2а, а так через olx нашли первую секцию у перекупа, сейчас наслаждаемся форумом где предлагают то шашлык и выпивку, то с вилами на продажников идти. Всё как всегда )))
ПОХ - что за слово ? Толока - что это ?
Всё строители работают через фин.компании. чаще всего по двум схемам: дериватив и ФФС. ПОХ - позняки-осокорки-харьковский - район каменных джунглей
Объясните пожалуйста этот прикол. Просматриваю объявления на Домик , вижу квартиру в доме который сдан 10 лет назад, и нет ни единого фото из квартиры , а номер телефона АН "Планета Оболонь" Я так понимаю этой квартиры на продажу не существует, и это просто замануха для клиентов в АН , где будут риелторы рассказывать что этой квартиры нет, но есть "масса других хороших вариантов" , так ?
Zebra написав:С таким же успехом можно и сейчас в котлованы вложиться по долларовым ценам 16-ого
Не знаю как в Киеве, а в Одессе нельзя. 4 секция моего ЖК со сдачей в 21 году, где только сваи забивают, сейчас продается по 1050-1100. В 16-ом я брала по 650. По 650 я сейчас могу взять не Приморский район Одессы, а Овидиопольский Одесской области. И вложилась бы, но нет достойных котлованов по вменяемой цене.
Zebra написав:С таким же успехом можно и сейчас в котлованы вложиться по долларовым ценам 16-ого
Не знаю как в Киеве, а в Одессе нельзя. 4 секция моего ЖК со сдачей в 21 году, где только сваи забивают, сейчас продается по 1050-1100. В 16-ом я брала по 650. По 650 я сейчас могу взять не Приморский район Одессы, а Овидиопольский Одесской области. И вложилась бы, но нет достойных котлованов по вменяемой цене.
Можете по 500 взять Голосеевский район Киева. Оранж сити от Геоса.