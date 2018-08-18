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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2295229622972298

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1124
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
101
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
242
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
176
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
209
Якість будівництва
15%
174
Всього голосів : 1124
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 14:35

  zzzzzz написав:Elensk

А чем была вызвана необходимость продажи квартиры на Тампере ?
Вы считаете что вложение в котлован вам принесет большую доходность ?


Старое дешевеет, новое дорожает. Об этом на ветке твердят с 2012 года. Елена продала Тампере (а это все-таки Киев) существенно дешевле за метр, чем 2 года назад моя жена продала ипеня Одессы. Пройдет еще 2 года и разрыв между новым и старым еще увеличится.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 14:38

airmax78
А с какого года новое начинает считаться старым ?
После 10 -15 лет ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 14:43

локація - рулить завжди!

  zzzzzz написав:airmax78
А с какого года новое начинает считаться старым ?
После 10 -15 лет ?

... ящо з індивідуальним опаленням і в хорошій локації, то і через 10-15р. воно не рахується/чи не дуже буде рахуватись "старим"! :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 14:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:п. с.
....і, на моменті, поруч з моєю, зводять великий ЖК, де йдуть підготовчі роботи(а може вже і котлован заливають), так от, ціна мого котловану рік тому(а Я купував якраз в жовтні) складала 14 200м2 у розтермінування на пів року, з першим внеском 70%(і 14 000м2 при 100%оплаті), і то при тому, що вже тоді було зведено 4 і 2пов. в першій/другій секції, а в третій був залитий котлован..... - а тепер ДЛЯ ВСІХ, прошу глянути ціни на поруч залитий/або ще ні котлован і порахувати різницю самим!
https://m.novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6% ... 1%96%D0%B2
Продаж квартир від забудовника
Ціна за м² від 17 110 до 19 350 грн
Заявлене введення в експлуатацію: 1 кв. 2020
1 будинок
1-кімнатні від 834 тис. грн
45.35 м², 18 400 грн/м²
2-кімнатні від 1.23 млн грн
71.35 м², 17 310 грн/м²
Ціна надана забудовником на найдешевші квартири при 100% оплаті на 12.10.2018.
... ціни на ПОВІТРЯ!!!

.... а що то, навіть, ніхто не "пискнув"/не написав, на кшталт:" вивсьоврьтє#", "буіттокодєшевєць#"? :mrgreen:
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 14:49

У долярчика едет крыша от счастья.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 14:50

  zzzzzz написав:Elensk

А чем была вызвана необходимость продажи квартиры на Тампере ?
Вы считаете что вложение в котлован вам принесет большую доходность ?


Я считаю, что от шлака надо избавляться, тем более в плохих районах. Вот, наконец, руки дошли. У меня на пару лет план - переформатировать всю недвигу в хорошие районы (во вторичку или первичку, как получится).

Доходность хрущика была отличной, но еще пара лет и его надо будет не просто слегка подшаманить для сдачи или продажи, а уже серьезно вкладываться и в ремонт, и в мебель.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 14:54

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:Elensk

А чем была вызвана необходимость продажи квартиры на Тампере ?
Вы считаете что вложение в котлован вам принесет большую доходность ?


Старое дешевеет, новое дорожает. Об этом на ветке твердят с 2012 года. Елена продала Тампере (а это все-таки Киев) существенно дешевле за метр, чем 2 года назад моя жена продала ипеня Одессы. Пройдет еще 2 года и разрыв между новым и старым еще увеличится.


Вы будете смеяться, но пару лет назад за мой хрущик особо больше не давали, может пару тысяч, если бы повезло. А Одесса по ценам хорошо стрельнула.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 14:54

Elensk

Хорошие районы Киева это какие ? ( Интересует размер чистой доходности без учета изменения цены на саму недвижимость ) На какую доходность расчитываете ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 15:01

  zzzzzz написав:Elensk

Хорошие районы Киева это какие ? ( Интересует размер чистой доходности без учета изменения цены на саму недвижимость ) На какую доходность расчитываете ?


Я не знаю Киев настолько хорошо. Поэтому ориентируюсь на хорошие районы в Одессе. С учетом возрастающей конкуренции по аренде, только район станет гарантией отсутствия простоев и более-менее приличной цены аренды (не за коммуналку).
В Киеве хрущик на Левом берегу, 5/5, с видом на ж/д явно не являлся удачным активом.
Elensk
 
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