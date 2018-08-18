Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:п. с. ....і, на моменті, поруч з моєю, зводять великий ЖК, де йдуть підготовчі роботи(а може вже і котлован заливають), так от, ціна мого котловану рік тому(а Я купував якраз в жовтні) складала 14 200м2 у розтермінування на пів року, з першим внеском 70%(і 14 000м2 при 100%оплаті), і то при тому, що вже тоді було зведено 4 і 2пов. в першій/другій секції, а в третій був залитий котлован..... - а тепер ДЛЯ ВСІХ, прошу глянути ціни на поруч залитий/або ще ні котлован і порахувати різницю самим! https://m.novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6% ... 1%96%D0%B2 Продаж квартир від забудовника Ціна за м² від 17 110 до 19 350 грн Заявлене введення в експлуатацію: 1 кв. 2020 1 будинок 1-кімнатні від 834 тис. грн 45.35 м², 18 400 грн/м² 2-кімнатні від 1.23 млн грн 71.35 м², 17 310 грн/м² Ціна надана забудовником на найдешевші квартири при 100% оплаті на 12.10.2018. ... ціни на ПОВІТРЯ!!!
А чем была вызвана необходимость продажи квартиры на Тампере ? Вы считаете что вложение в котлован вам принесет большую доходность ?
Я считаю, что от шлака надо избавляться, тем более в плохих районах. Вот, наконец, руки дошли. У меня на пару лет план - переформатировать всю недвигу в хорошие районы (во вторичку или первичку, как получится).
Доходность хрущика была отличной, но еще пара лет и его надо будет не просто слегка подшаманить для сдачи или продажи, а уже серьезно вкладываться и в ремонт, и в мебель.
А чем была вызвана необходимость продажи квартиры на Тампере ? Вы считаете что вложение в котлован вам принесет большую доходность ?
Старое дешевеет, новое дорожает. Об этом на ветке твердят с 2012 года. Елена продала Тампере (а это все-таки Киев) существенно дешевле за метр, чем 2 года назад моя жена продала ипеня Одессы. Пройдет еще 2 года и разрыв между новым и старым еще увеличится.
Вы будете смеяться, но пару лет назад за мой хрущик особо больше не давали, может пару тысяч, если бы повезло. А Одесса по ценам хорошо стрельнула.
Хорошие районы Киева это какие ? ( Интересует размер чистой доходности без учета изменения цены на саму недвижимость ) На какую доходность расчитываете ?
Я не знаю Киев настолько хорошо. Поэтому ориентируюсь на хорошие районы в Одессе. С учетом возрастающей конкуренции по аренде, только район станет гарантией отсутствия простоев и более-менее приличной цены аренды (не за коммуналку). В Киеве хрущик на Левом берегу, 5/5, с видом на ж/д явно не являлся удачным активом.
пане Долярчик, ти шукаєш раціональне в ірраціональному рішенні, щоб не виглядати лохом-Буратінком.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
zzzzzz написав:airmax78 А с какого года новое начинает считаться старым ? После 10 -15 лет ?
як попадає на вторичку.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Хорошие районы Киева это какие ? ( Интересует размер чистой доходности без учета изменения цены на саму недвижимость ) На какую доходность расчитываете ?
Я не знаю Киев настолько хорошо. Поэтому ориентируюсь на хорошие районы в Одессе. С учетом возрастающей конкуренции по аренде, только район станет гарантией отсутствия простоев и более-менее приличной цены аренды (не за коммуналку). В Киеве хрущик на Левом берегу, 5/5, с видом на ж/д явно не являлся удачным активом.
найгірше в ньому було 5/5
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.