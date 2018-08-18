.... що не так?
- аргументи в студію!
.... Я ж рік тому взяв ПА 14 200м2 на стадії трохи більше, ніж залитий котлован! - а тепер залитий/або й ні, поруч з моїм коштує ПА 17 100м2!
....віднімеш сам, чи калькулятора в будівельника позичеш?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 13 жов, 2018 15:29
.... що не так?
- аргументи в студію!
.... Я ж рік тому взяв ПА 14 200м2 на стадії трохи більше, ніж залитий котлован! - а тепер залитий/або й ні, поруч з моїм коштує ПА 17 100м2!
....віднімеш сам, чи калькулятора в будівельника позичеш?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 13 жов, 2018 15:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Если бы. Там отличная крыша с большим чердаком. Никогда не текла, хорошо теплоизолировала.
А вот трясучка всего дома при проходе товарняков, плюс гудки/свистки днем и ночью - реальная жесть. Хотя... землетрясения жильцы дома точно не заметят, оно там по 10 раз на день происходит
Додано: Суб 13 жов, 2018 15:37
https://news.finance.ua/ru/news/-/436536/ukraina-stala-bednejshej-stranoj-evropy-dannye-mvf-infografika
Теперь Молдова занимает 133 место в мире с 2694,469 долларов ВВП на душу населения, а Украина – 134 место в мире по 2656,01 долларов ВВП на душу населения.
Офіційна зарплата в Молдові також суттєво більша, ніж в Україні, зазначає Компанієць.
Середня офіційна зарплата в другому кварталі 2018 року:
Молдова – 375,82 доларів (6369,8 леїв)
Україна – 325,53 доларів (8529 грн)
При цьому по розміру офіційної середньої зарплати Україна також займає останнє місце в Європі.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 13 жов, 2018 15:47, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 13 жов, 2018 15:39
Не всегда.
Наш дом запустили на ремонты 1 февраля 2017 и через несколько дней включили отопление.
Додано: Суб 13 жов, 2018 15:53
l66
Может всю зиму в доме держали минимальную температуру +5 , что-бы трубы не полопались.
Живите своим умом!
Додано: Суб 13 жов, 2018 15:59
Додано: Суб 13 жов, 2018 16:14
Вам то кажется. Гостил когдато у родственника, дом рядом с жд, за две недели привык и не замечал вообще. После было жил у кореша, дом над трамвайными путями, думал после жд вообще не замечу, хрен там както оно по другому шумит. Но ниче и там спал нормально а через пару дней перестал хоть както замечать. Как там у Достоевского - человек такая сволочь которая ко всему привыкнет.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Суб 13 жов, 2018 16:27
ребе Нок
Жильцы как правило привыкают к поездам.
А вот арендаторы - не всегда.
У меня знакомый сдавал квартиру рядом с железной дорогой.
Заехал арендатор, через два дня съехал, сказал, что спать не может.
Так было трижды.
Чтобы следующие арендаторы не уезжали, пришлось снизить стоимость аренды ниже рынка.
Додано: Суб 13 жов, 2018 16:38
l66 два дня вот и ответ, а остался бы на недельку другую то свыкся бы. Но конечно если стоимость одинаковая с паровозами и без то почему бы не выбрать и без.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Суб 13 жов, 2018 17:03
Я сдавала по рынку, претензий у арендаторов не было. Но квартира выигрывала за счет хорошего состояния, мебели и техники. Плюс я всегда заказывала клининг перед сдачей.
Перед продажей квартира сдавалась за 7500 + вся коммуналка. Это цена сентября прошлого года.
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