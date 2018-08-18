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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 22972298229923002301>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1124
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
101
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
242
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
176
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
209
Якість будівництва
15%
174
Всього голосів : 1124
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 15:29

  flyman написав:
  Долярчик написав:... ціни на ПОВІТРЯ!!! :mrgreen:

пане Долярчик, ти шукаєш раціональне в ірраціональному рішенні, щоб не виглядати лохом-Буратінком.

.... що не так?
- аргументи в студію!
.... Я ж рік тому взяв ПА 14 200м2 на стадії трохи більше, ніж залитий котлован! - а тепер залитий/або й ні, поруч з моїм коштує ПА 17 100м2!
....віднімеш сам, чи калькулятора в будівельника позичеш? :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 15:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:найгірше в ньому було 5/5


Если бы. Там отличная крыша с большим чердаком. Никогда не текла, хорошо теплоизолировала.
А вот трясучка всего дома при проходе товарняков, плюс гудки/свистки днем и ночью - реальная жесть. Хотя... землетрясения жильцы дома точно не заметят, оно там по 10 раз на день происходит :)
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 15:37

  Долярчик написав:
  flyman написав:
  Долярчик написав:... ціни на ПОВІТРЯ!!! :mrgreen:

пане Долярчик, ти шукаєш раціональне в ірраціональному рішенні, щоб не виглядати лохом-Буратінком.

.... що не так?
- аргументи в студію!
.... Я ж рік тому взяв ПА 14 200м2 на стадії трохи більше, ніж залитий котлован! - а тепер залитий/або й ні, поруч з моїм коштує ПА 17 100м2!
....віднімеш сам, чи калькулятора в будівельника позичеш? :mrgreen:


https://news.finance.ua/ru/news/-/436536/ukraina-stala-bednejshej-stranoj-evropy-dannye-mvf-infografika
Зображення

Теперь Молдова занимает 133 место в мире с 2694,469 долларов ВВП на душу населения, а Украина – 134 место в мире по 2656,01 долларов ВВП на душу населения.

Офіційна зарплата в Молдові також суттєво більша, ніж в Україні, зазначає Компанієць.

Середня офіційна зарплата в другому кварталі 2018 року:
Молдова – 375,82 доларів (6369,8 леїв)
Україна – 325,53 доларів (8529 грн)

При цьому по розміру офіційної середньої зарплати Україна також займає останнє місце в Європі.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 13 жов, 2018 15:47, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 15:39

  zzzzzz написав:stm

Тепловые коммуникации в декабре в мороз никто не включает, если дом не начали обогревать с началом отопительного сезона то и не будут это в декабре делать.
Как можно в декабре сдавать дом ?

Не всегда.
Наш дом запустили на ремонты 1 февраля 2017 и через несколько дней включили отопление.
l66
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 15:53

l66
Может всю зиму в доме держали минимальную температуру +5 , что-бы трубы не полопались.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 15:59

  zzzzzz написав:l66
Может всю зиму в доме держали минимальную температуру +5 , что-бы трубы не полопались.

Нет.
Отопления совсем не было до заселения.
В трубах и батареях воды не было.
В доме было холоднее, чем на улице. :wink:
Сантехник ходил по квартирам и в присутствии владельцев включал отопление.
l66
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 16:14

  Elensk написав:
  flyman написав:найгірше в ньому було 5/5


Если бы. Там отличная крыша с большим чердаком. Никогда не текла, хорошо теплоизолировала.
А вот трясучка всего дома при проходе товарняков, плюс гудки/свистки днем и ночью - реальная жесть. Хотя... землетрясения жильцы дома точно не заметят, оно там по 10 раз на день происходит :)

Вам то кажется. Гостил когдато у родственника, дом рядом с жд, за две недели привык и не замечал вообще. После было жил у кореша, дом над трамвайными путями, думал после жд вообще не замечу, хрен там както оно по другому шумит. Но ниче и там спал нормально а через пару дней перестал хоть както замечать. Как там у Достоевского - человек такая сволочь которая ко всему привыкнет.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 16:27

ребе Нок
Жильцы как правило привыкают к поездам.
А вот арендаторы - не всегда.

У меня знакомый сдавал квартиру рядом с железной дорогой.
Заехал арендатор, через два дня съехал, сказал, что спать не может.
Так было трижды.

Чтобы следующие арендаторы не уезжали, пришлось снизить стоимость аренды ниже рынка.
l66
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 16:38

l66 два дня вот и ответ, а остался бы на недельку другую то свыкся бы. Но конечно если стоимость одинаковая с паровозами и без то почему бы не выбрать и без.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 17:03

  l66 написав:ребе Нок
Жильцы как правило привыкают к поездам.
А вот арендаторы - не всегда.

У меня знакомый сдавал квартиру рядом с железной дорогой.
Заехал арендатор, через два дня съехал, сказал, что спать не может.
Так было трижды.

Чтобы следующие арендаторы не уезжали, пришлось снизить стоимость аренды ниже рынка.


Я сдавала по рынку, претензий у арендаторов не было. Но квартира выигрывала за счет хорошего состояния, мебели и техники. Плюс я всегда заказывала клининг перед сдачей.

Перед продажей квартира сдавалась за 7500 + вся коммуналка. Это цена сентября прошлого года.
Elensk
 
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