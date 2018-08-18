Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
С просторов фейсбука Каждый раз приезжая на родину в мой маленький городок - я с грустью вспоминаю свою юность, и с горечью наблюдаю постепенный упадок. И чтобы не говорили по ТВ или искусственно насаждали патриотизм и любовь к Родине - это не работает. Если нет работы, порядка и понятных перспектив то лучшие так или иначе покидают сначало город, потом страну. Потом мы почему то удивляемся почему у нас легко проростают сепаратистские настроения и не ценят Родину. В сильном государстве граждане гордятся Родиной. В слабом ..... Сегодня и всегда от нас с Вами зависит в какой стране мы будем жить завтра. Начните интересоваться политикой в своей стране. Я за Великую Украину! А ты?
Ещё просторы фейсбука. #WTS Global meeting та інтерес до України
Україна не цікава для іноземного інвестора.
На зустрічі в Брюсселі податкових консультантів з більше ніж 100 країн світу, які надають послуги під брендом WTS Global, звернув увагу на наступне:
Насамперед, в мене не виникло жодного бажання спілкуватися з консультантами з Росії, скажу більше, навіть вітатися. Я не відразу звернув на цей аспект уваги, але зараз я розумію, що загальна атмосфера відносин з Росією, яка постійно присутня в інформ просторі України, вплинула на таке вже підсвідоме сприйняття. І це при тому, що я не читаю пресу та не дивлюсь новин.
Я не даю оцінку, погано це чи добре, я констатую факт. Відношення до Росії, принаймні в мене, змінилося на рівні підсвідомості.
Але як мені не була цікава Росія - так представникам інших країн не була цікава Україна.
Тут слід пояснити, що податкові консультанти, які надають послуги штаб-квартирі транснаціональної компанії, зацікавлені в консультантах з тих країн, в яких зацікавлена така транснаціональна компанія. Зацікавленність пов’язана або з поточною діяльністю, або з майбутнім інвестуванням.
Так от, під час зустрічі Україна не була цікава для великих транснаціональних компаній. Мова йде про відомих виробників товарів та послуг.
В Україні ж я чув про значний інтерес іноземних інвесторів до України. Якщо це правда, то мабуть мова йде про фонди, які зацікавлені в українському ресурсі. Іншими словами, в спекулянтах, мета яких - дешево зкупити землю та інші ресурси.
Інтерес був до країін з Афріки та Азії.
Навіть до нашого східного сусіда відчувався певний інтерес компаній з Німеччини, Скандінавії та Бенелюксу. Тобто інвестувати планують. Нажаль, не в Україну...
Ми можемо скільки завгодно бавитись зміцненням нашого рейтингу в Doing Business, але реальна картина, яку надають такі зустрічі, невтішна - реальним іноземним інвесторам, які виробляють продукцію під світовими брендами, Україна не цікава, на превеликий жаль.
Оранжевый-хит сезона написав:Ми можемо скільки завгодно бавитись зміцненням нашого рейтингу в Doing Business, але реальна картина, яку надають такі зустрічі, невтішна - реальним іноземним інвесторам, які виробляють продукцію під світовими брендами, Україна не цікава, на превеликий жаль.
#вывсеврети Экономика растет, зарплаты растут, новострои туземун. Через 3-4 года будет новый Сингапур!
Подробности здесь https://курс.ком.юа/novost/84790-rinok-nedvizhimosti-stoit-li-toropitsja-s-pokupkoi/
а "зельоніньке" хоть є, чи всьо "красніньке"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.