Додано: Суб 13 жов, 2018 17:36

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#WTS Global meeting та інтерес до України



Україна не цікава для іноземного інвестора.



На зустрічі в Брюсселі податкових консультантів з більше ніж 100 країн світу, які надають послуги під брендом WTS Global, звернув увагу на наступне:



Насамперед, в мене не виникло жодного бажання спілкуватися з консультантами з Росії, скажу більше, навіть вітатися. Я не відразу звернув на цей аспект уваги, але зараз я розумію, що загальна атмосфера відносин з Росією, яка постійно присутня в інформ просторі України, вплинула на таке вже підсвідоме сприйняття. І це при тому, що я не читаю пресу та не дивлюсь новин.



Я не даю оцінку, погано це чи добре, я констатую факт. Відношення до Росії, принаймні в мене, змінилося на рівні підсвідомості.



Але як мені не була цікава Росія - так представникам інших країн не була цікава Україна.



Тут слід пояснити, що податкові консультанти, які надають послуги штаб-квартирі транснаціональної компанії, зацікавлені в консультантах з тих країн, в яких зацікавлена така транснаціональна компанія. Зацікавленність пов’язана або з поточною діяльністю, або з майбутнім інвестуванням.



Так от, під час зустрічі Україна не була цікава для великих транснаціональних компаній. Мова йде про відомих виробників товарів та послуг.



В Україні ж я чув про значний інтерес іноземних інвесторів до України.

Якщо це правда, то мабуть мова йде про фонди, які зацікавлені в українському ресурсі. Іншими словами, в спекулянтах, мета яких - дешево зкупити землю та інші ресурси.



Інтерес був до країін з Афріки та Азії.



Навіть до нашого східного сусіда відчувався певний інтерес компаній з Німеччини, Скандінавії та Бенелюксу. Тобто інвестувати планують. Нажаль, не в Україну...



Ми можемо скільки завгодно бавитись зміцненням нашого рейтингу в Doing Business, але реальна картина, яку надають такі зустрічі, невтішна - реальним іноземним інвесторам, які виробляють продукцію під світовими брендами, Україна не цікава, на превеликий жаль.