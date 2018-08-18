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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2298229923002301>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1124
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
101
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
242
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
176
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
209
Якість будівництва
15%
174
Всього голосів : 1124
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 17:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

С просторов фейсбука
Каждый раз приезжая на родину в мой маленький городок - я с грустью вспоминаю свою юность, и с горечью наблюдаю постепенный упадок. И чтобы не говорили по ТВ или искусственно насаждали патриотизм и любовь к Родине - это не работает. Если нет работы, порядка и понятных перспектив то лучшие так или иначе покидают сначало город, потом страну. Потом мы почему то удивляемся почему у нас легко проростают сепаратистские настроения и не ценят Родину. В сильном государстве граждане гордятся Родиной. В слабом .....
Сегодня и всегда от нас с Вами зависит в какой стране мы будем жить завтра. Начните интересоваться политикой в своей стране.
Я за Великую Украину! А ты?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 17:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ещё просторы фейсбука.
#WTS Global meeting та інтерес до України

Україна не цікава для іноземного інвестора.

На зустрічі в Брюсселі податкових консультантів з більше ніж 100 країн світу, які надають послуги під брендом WTS Global, звернув увагу на наступне:

Насамперед, в мене не виникло жодного бажання спілкуватися з консультантами з Росії, скажу більше, навіть вітатися. Я не відразу звернув на цей аспект уваги, але зараз я розумію, що загальна атмосфера відносин з Росією, яка постійно присутня в інформ просторі України, вплинула на таке вже підсвідоме сприйняття. І це при тому, що я не читаю пресу та не дивлюсь новин.

Я не даю оцінку, погано це чи добре, я констатую факт. Відношення до Росії, принаймні в мене, змінилося на рівні підсвідомості.

Але як мені не була цікава Росія - так представникам інших країн не була цікава Україна.

Тут слід пояснити, що податкові консультанти, які надають послуги штаб-квартирі транснаціональної компанії, зацікавлені в консультантах з тих країн, в яких зацікавлена така транснаціональна компанія. Зацікавленність пов’язана або з поточною діяльністю, або з майбутнім інвестуванням.

Так от, під час зустрічі Україна не була цікава для великих транснаціональних компаній. Мова йде про відомих виробників товарів та послуг.

В Україні ж я чув про значний інтерес іноземних інвесторів до України.
Якщо це правда, то мабуть мова йде про фонди, які зацікавлені в українському ресурсі. Іншими словами, в спекулянтах, мета яких - дешево зкупити землю та інші ресурси.

Інтерес був до країін з Афріки та Азії.

Навіть до нашого східного сусіда відчувався певний інтерес компаній з Німеччини, Скандінавії та Бенелюксу. Тобто інвестувати планують. Нажаль, не в Україну...

Ми можемо скільки завгодно бавитись зміцненням нашого рейтингу в Doing Business, але реальна картина, яку надають такі зустрічі, невтішна - реальним іноземним інвесторам, які виробляють продукцію під світовими брендами, Україна не цікава, на превеликий жаль.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 18:03

Оранжевый-хит сезона

Тсссс....бетон будеттокадорожать :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 18:08

  Оранжевый-хит сезона написав:Ми можемо скільки завгодно бавитись зміцненням нашого рейтингу в Doing Business, але реальна картина, яку надають такі зустрічі, невтішна - реальним іноземним інвесторам, які виробляють продукцію під світовими брендами, Україна не цікава, на превеликий жаль.

#вывсеврети
Экономика растет, зарплаты растут, новострои туземун. Через 3-4 года будет новый Сингапур!
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 18:15

flyman
https://aillarionov.livejournal.com/1087079.html
Опять не удалось зраду разогнать
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 18:19

Типа дорожай :)
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Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 18:42

  l66 написав:
  zzzzzz написав:stm

Тепловые коммуникации в декабре в мороз никто не включает, если дом не начали обогревать с началом отопительного сезона то и не будут это в декабре делать.
Как можно в декабре сдавать дом ?

Не всегда.
Наш дом запустили на ремонты 1 февраля 2017 и через несколько дней включили отопление.


Это ,,город цветов,, на тираспольской?
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 18:47

Просматриваю объявы, некоторые вообще не паряться, даже фото не выставляют. Пишут что квартира видовая,но при этом или нет ни одного фото, или фото из других домов или с других этажей.

Я с таким столкнулся когда летом искал квартиру на время отдыха в Аркадии, из всех объявлений с фото , только 10% были с настоящими фото, некоторые вообще вешали солняки с фотками из трех квартир)))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 18:59

  Mazay256 написав:Типа дорожай :)
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Подробности здесь https://курс.ком.юа/novost/84790-rinok-nedvizhimosti-stoit-li-toropitsja-s-pokupkoi/

а "зельоніньке" хоть є, чи всьо "красніньке"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 19:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Угадайте компанию!
Опираясь на международный опыт, наша компания возводит качественные и современные комплексы. Приятно, что сегодня многие украинцы отмечают сходство наших объектов с лучшими сооружениями Европы, Америки и ОАЭ. Мы действительно строим жилые и коммерческие объекты, которые по техническим и функциональным характеристикам соответствуют мировым стандартам. Это показатель, который дает возможность украинцам уже сегодня жить и наслаждаться комфортом.
Вместе строим новую страну!
Оранжевый-хит сезона
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