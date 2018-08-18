Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Руслан Киван 8 октября в 19:14 · Опираясь на международный опыт, наша компания возводит качественные и современные комплексы. Приятно, что сегодня многие украинцы отмечают сходство наших объектов с лучшими сооружениями Европы, Америки и ОАЭ. Мы действительно строим жилые и коммерческие объекты, которые по техническим и функциональным характеристикам соответствуют мировым стандартам. Это показатель, который дает возможность украинцам уже сегодня жить и наслаждаться комфортом. Вместе строим новую страну!
Жил летом в Жемчужине-2 видовая высотная квартира , с стильным ремонтом,НО слышимость соседей это просто ужас-ужас