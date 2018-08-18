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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2298229923002301

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1124
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
101
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
242
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
176
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
209
Якість будівництва
15%
174
Всього голосів : 1124
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 19:06

Оранжевый-хит сезона

Руслан Киван
8 октября в 19:14 ·
Опираясь на международный опыт, наша компания возводит качественные и современные комплексы. Приятно, что сегодня многие украинцы отмечают сходство наших объектов с лучшими сооружениями Европы, Америки и ОАЭ. Мы действительно строим жилые и коммерческие объекты, которые по техническим и функциональным характеристикам соответствуют мировым стандартам. Это показатель, который дает возможность украинцам уже сегодня жить и наслаждаться комфортом.
Вместе строим новую страну!


Жил летом в Жемчужине-2 видовая высотная квартира , с стильным ремонтом,НО слышимость соседей это просто ужас-ужас
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлень: 28179
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2739 раз.
Подякували: 4484 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 19:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Жил летом в Жемчужине-2 видовая высотная квартира , с стильным ремонтом,НО слышимость соседей это просто ужас-ужас


Первый десяток Жемчужин были еще более менее по качеству. Можете представить, что делается в 30-х и 40-х.
Elensk
 
Повідомлень: 674
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Подякував: 87 раз.
Подякували: 104 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 20:09

  Elensk написав:
  zzzzzz написав:Жил летом в Жемчужине-2 видовая высотная квартира , с стильным ремонтом,НО слышимость соседей это просто ужас-ужас


Первый десяток Жемчужин были еще более менее по качеству. Можете представить, что делается в 30-х и 40-х.


Ну и за что там платить 1000$/кв еще и на стадии котлована ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлень: 28179
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2739 раз.
Подякували: 4484 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 20:29

  zzzzzz написав:Ну и за что там платить 1000$/кв еще и на стадии котлована ?

500 максимум.
hume
 
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