Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Руслан Киван 8 октября в 19:14 · Опираясь на международный опыт, наша компания возводит качественные и современные комплексы. Приятно, что сегодня многие украинцы отмечают сходство наших объектов с лучшими сооружениями Европы, Америки и ОАЭ. Мы действительно строим жилые и коммерческие объекты, которые по техническим и функциональным характеристикам соответствуют мировым стандартам. Это показатель, который дает возможность украинцам уже сегодня жить и наслаждаться комфортом. Вместе строим новую страну!
Жил летом в Жемчужине-2 видовая высотная квартира , с стильным ремонтом,НО слышимость соседей это просто ужас-ужас
Zebra написав:С таким же успехом можно и сейчас в котлованы вложиться по долларовым ценам 16-ого
Не знаю как в Киеве, а в Одессе нельзя. 4 секция моего ЖК со сдачей в 21 году, где только сваи забивают, сейчас продается по 1050-1100. В 16-ом я брала по 650. По 650 я сейчас могу взять не Приморский район Одессы, а Овидиопольский Одесской области. И вложилась бы, но нет достойных котлованов по вменяемой цене.
5396669 написав:А как насчёт ЖК Derby Style House? От 23кгрн!
Застройщик испортил репутацию связями с крупными недостроями. Кто на ком там стоял не очень ясно. Вроде они только землю предоставили, а партнеры всех подвели и кинули. Говорить можно разное. Я туда в котлован точно не полезу, очень рисковая инвестиция.