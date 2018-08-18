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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 13 жов, 2018 22:52
Они уже публично принесли извинения в посольстве Азербайджана.
Малолеткам вставивили фитиль свои же.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Суб 13 жов, 2018 23:00
тут на форуме так не принято. если они купят кыевську ылитку значит надо простить и потерпеть.
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: Суб 13 жов, 2018 23:35
zzzzzz написав:
Они уже публично принесли извинения в посольстве Азербайджана.
Малолеткам вставивили фитиль свои же.
Вставили из С14, а если бы не вставили - было бы как с Мустафой Найемом и чеченами - чурки бы легко избежали наказания. Азеры покрывают своих.
Киев становится стремным городом - любая чурка может угрожать нормальному человеку оружием и связями.
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BIGor
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