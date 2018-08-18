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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2299230023012302

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1124
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
101
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
242
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
176
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
209
Якість будівництва
15%
174
Всього голосів : 1124
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 22:52

  BIGor написав:Тут некоторые радовались, что взамен наших уехавших отсюда приездают чурки - вот вам и наприезжали чурки:
https://www.youtube.com/watch?v=NfBNPd2zHZE


Они уже публично принесли извинения в посольстве Азербайджана.
Малолеткам вставивили фитиль свои же.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 23:00

  BIGor написав:Тут некоторые радовались, что взамен наших уехавших отсюда приездают чурки - вот вам и наприезжали чурки:
https://www.youtube.com/watch?v=NfBNPd2zHZE

тут на форуме так не принято. если они купят кыевську ылитку значит надо простить и потерпеть.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 23:35

  zzzzzz написав:
  BIGor написав:Тут некоторые радовались, что взамен наших уехавших отсюда приездают чурки - вот вам и наприезжали чурки:
https://www.youtube.com/watch?v=NfBNPd2zHZE


Они уже публично принесли извинения в посольстве Азербайджана.
Малолеткам вставивили фитиль свои же.

Вставили из С14, а если бы не вставили - было бы как с Мустафой Найемом и чеченами - чурки бы легко избежали наказания. Азеры покрывают своих.
Киев становится стремным городом - любая чурка может угрожать нормальному человеку оружием и связями.
BIGor
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