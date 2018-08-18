Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Они уже публично принесли извинения в посольстве Азербайджана. Малолеткам вставивили фитиль свои же.
Вставили из С14, а если бы не вставили - было бы как с Мустафой Найемом и чеченами - чурки бы легко избежали наказания. Азеры покрывают своих. Киев становится стремным городом - любая чурка может угрожать нормальному человеку оружием и связями.
Они уже публично принесли извинения в посольстве Азербайджана. Малолеткам вставивили фитиль свои же.
Вставили из С14, а если бы не вставили - было бы как с Мустафой Найемом и чеченами - чурки бы легко избежали наказания. Азеры покрывают своих. Киев становится стремным городом - любая чурка может угрожать нормальному человеку оружием и связями.
а це носій титульної нації?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Оранжевый-хит сезона написав:Угадайте компанию! Опираясь на международный опыт, наша компания возводит качественные и современные комплексы. Приятно, что сегодня многие украинцы отмечают сходство наших объектов с лучшими сооружениями Европы, Америки и ОАЭ. Мы действительно строим жилые и коммерческие объекты, которые по техническим и функциональным характеристикам соответствуют мировым стандартам. Это показатель, который дает возможность украинцам уже сегодня жить и наслаждаться комфортом. Вместе строим новую страну!
BIGor написав:Вставили из С14, а если бы не вставили - было бы как с Мустафой Найемом и чеченами - чурки бы легко избежали наказания. Азеры покрывают своих. Киев становится стремным городом - любая чурка может угрожать нормальному человеку оружием и связями.
пане Долярчик, ти шукаєш раціональне в ірраціональному рішенні, щоб не виглядати лохом-Буратінком.
.... що не так? - аргументи в студію! .... Я ж рік тому взяв ПА 14 200м2 на стадії трохи більше, ніж залитий котлован! - а тепер залитий/або й ні, поруч з моїм коштує ПА 17 100м2! ....віднімеш сам, чи калькулятора в будівельника позичеш?
Они уже публично принесли извинения в посольстве Азербайджана. Малолеткам вставивили фитиль свои же.
Восток - дело тонкое. Вставили свои же по причине разошедшегося видео и резонанса - погромы никому не нужны. Заметьте, как совершенно случайные небоевые молодые азера повыпрыгивали толпой и попытались давить. Они уже чувствуют себя хозяевами, и смутило их только чересчур людное место, камеры и нац. риторика (ану как где-то рядом сидит толпа патриотов с битами)