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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2299230023012302

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1124
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
101
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
242
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
176
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
209
Якість будівництва
15%
174
Всього голосів : 1124
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 22:52

  BIGor написав:Тут некоторые радовались, что взамен наших уехавших отсюда приездают чурки - вот вам и наприезжали чурки:
https://www.youtube.com/watch?v=NfBNPd2zHZE


Они уже публично принесли извинения в посольстве Азербайджана.
Малолеткам вставивили фитиль свои же.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 23:00

  BIGor написав:Тут некоторые радовались, что взамен наших уехавших отсюда приездают чурки - вот вам и наприезжали чурки:
https://www.youtube.com/watch?v=NfBNPd2zHZE

тут на форуме так не принято. если они купят кыевську ылитку значит надо простить и потерпеть.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 23:35

  zzzzzz написав:
  BIGor написав:Тут некоторые радовались, что взамен наших уехавших отсюда приездают чурки - вот вам и наприезжали чурки:
https://www.youtube.com/watch?v=NfBNPd2zHZE


Они уже публично принесли извинения в посольстве Азербайджана.
Малолеткам вставивили фитиль свои же.

Вставили из С14, а если бы не вставили - было бы как с Мустафой Найемом и чеченами - чурки бы легко избежали наказания. Азеры покрывают своих.
Киев становится стремным городом - любая чурка может угрожать нормальному человеку оружием и связями.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 07:00

  BIGor написав:
  zzzzzz написав:
  BIGor написав:Тут некоторые радовались, что взамен наших уехавших отсюда приездают чурки - вот вам и наприезжали чурки:
https://www.youtube.com/watch?v=NfBNPd2zHZE


Они уже публично принесли извинения в посольстве Азербайджана.
Малолеткам вставивили фитиль свои же.

Вставили из С14, а если бы не вставили - было бы как с Мустафой Найемом и чеченами - чурки бы легко избежали наказания. Азеры покрывают своих.
Киев становится стремным городом - любая чурка может угрожать нормальному человеку оружием и связями.

а це носій титульної нації?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 08:10

  Оранжевый-хит сезона написав:Угадайте компанию!
Опираясь на международный опыт, наша компания возводит качественные и современные комплексы. Приятно, что сегодня многие украинцы отмечают сходство наших объектов с лучшими сооружениями Европы, Америки и ОАЭ. Мы действительно строим жилые и коммерческие объекты, которые по техническим и функциональным характеристикам соответствуют мировым стандартам. Это показатель, который дает возможность украинцам уже сегодня жить и наслаждаться комфортом.
Вместе строим новую страну!



Геос. Оранж сити
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 08:54

  BIGor написав:Вставили из С14, а если бы не вставили - было бы как с Мустафой Найемом и чеченами - чурки бы легко избежали наказания. Азеры покрывают своих.
Киев становится стремным городом - любая чурка может угрожать нормальному человеку оружием и связями.


Ошибаетесь , им вставили добровольцы из батальона Шейха Мансура ( это не публично ) А публично объединенная диаспора азербайджанцев в Украине при участии посольства и посла Азербайджана в Украине
http://www.aze.in.ua/novosti/azerbaydzh ... m-blogerom
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 09:33

"спини прямі! - нашим справам - океани замалі!"

  flyman написав:
  Долярчик написав:
  flyman написав:[
... ціни на ПОВІТРЯ!!!

пане Долярчик, ти шукаєш раціональне в ірраціональному рішенні, щоб не виглядати лохом-Буратінком.

.... що не так?
- аргументи в студію!
.... Я ж рік тому взяв ПА 14 200м2 на стадії трохи більше, ніж залитий котлован! - а тепер залитий/або й ні, поруч з моїм коштує ПА 17 100м2!
....віднімеш сам, чи калькулятора в будівельника позичеш? :mrgreen:


https://news.finance.ua/ru/news/-/436536/ukraina-stala-bednejshej-stranoj-evropy-dannye-mvf-infografika
Зображення

Теперь Молдова занимает 133 место в мире с 2694,469 долларов ВВП на душу населения, а Украина – 134 место в мире по 2656,01 долларов ВВП на душу населения.

Офіційна зарплата в Молдові також суттєво більша, ніж в Україні, зазначає Компанієць.

Середня офіційна зарплата в другому кварталі 2018 року:
Молдова – 375,82 доларів (6369,8 леїв)
Україна – 325,53 доларів (8529 грн)

При цьому по розміру офіційної середньої зарплати Україна також займає останнє місце в Європі.[/quote]
... нічого!
"запануєм і ми браття у своїй сторонці"© :D
"... і це минеться! " :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 10:01

  zzzzzz написав:
  BIGor написав:Тут некоторые радовались, что взамен наших уехавших отсюда приездают чурки - вот вам и наприезжали чурки:
https://www.youtube.com/watch?v=NfBNPd2zHZE


Они уже публично принесли извинения в посольстве Азербайджана.
Малолеткам вставивили фитиль свои же.

Восток - дело тонкое.
Вставили свои же по причине разошедшегося видео и резонанса - погромы никому не нужны.
Заметьте, как совершенно случайные небоевые молодые азера повыпрыгивали толпой и попытались давить. Они уже чувствуют себя хозяевами, и смутило их только чересчур людное место, камеры и нац. риторика (ану как где-то рядом сидит толпа патриотов с битами)
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 10:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

За разжигание межнациональной розни нужно банить мгновенно. Где модераторы?
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 10:13

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  Mazay256 написав:Типа дорожай
Зображення
Подробности здесь https://курс.ком.юа/novost/84790-rinok-nedvizhimosti-stoit-li-toropitsja-s-pokupkoi/

а "зельоніньке" хоть є, чи всьо "красніньке"

Зображення

Донецк дороже Харькова и Днепра.

Sv development совсем плох

Хотя судя по сайту, то сайт кажись умер. Кризис однако.
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