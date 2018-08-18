Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оранжевый-хит сезона написав:Угадайте компанию! Опираясь на международный опыт, наша компания возводит качественные и современные комплексы. Приятно, что сегодня многие украинцы отмечают сходство наших объектов с лучшими сооружениями Европы, Америки и ОАЭ. Мы действительно строим жилые и коммерческие объекты, которые по техническим и функциональным характеристикам соответствуют мировым стандартам. Это показатель, который дает возможность украинцам уже сегодня жить и наслаждаться комфортом. Вместе строим новую страну!
BIGor написав:Вставили из С14, а если бы не вставили - было бы как с Мустафой Найемом и чеченами - чурки бы легко избежали наказания. Азеры покрывают своих. Киев становится стремным городом - любая чурка может угрожать нормальному человеку оружием и связями.
У меня есть похожая история. Как-то подвернулся заброшенный цоколь в очень хорошем новом доме и районе, по цене очень дешевой коммуны, раза в три дешевле соседних хрущей. Ну я и взяла, цена вопроса была смешной. Друзья сказали, что я сошла с ума . Взяла дизайнера, сделала недорогой, но стильный ремонт, облагородила вход. Сдается на ура по цене аренды в соседних хрущах. Одна из самых удачных моих инвестиций.
в 65 тысяч фунтов +6 лет Лора работала не покладая рук
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
в 65 тысяч фунтов +6 лет Лора работала не покладая рук
Ну, поэтому и 65к фунтов. Она ж сама там на фотке с перфоратором. Так что до мечты вам, Флай, еще 5 лет работы и 65к гривен.
а не лучше знайти "Лору з перфоратором"? або Natt ...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.