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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2300230123022303>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1124
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
101
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
242
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
176
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
209
Якість будівництва
15%
174
Всього голосів : 1124
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 08:10

  Оранжевый-хит сезона написав:Угадайте компанию!
Опираясь на международный опыт, наша компания возводит качественные и современные комплексы. Приятно, что сегодня многие украинцы отмечают сходство наших объектов с лучшими сооружениями Европы, Америки и ОАЭ. Мы действительно строим жилые и коммерческие объекты, которые по техническим и функциональным характеристикам соответствуют мировым стандартам. Это показатель, который дает возможность украинцам уже сегодня жить и наслаждаться комфортом.
Вместе строим новую страну!



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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 08:54

  BIGor написав:Вставили из С14, а если бы не вставили - было бы как с Мустафой Найемом и чеченами - чурки бы легко избежали наказания. Азеры покрывают своих.
Киев становится стремным городом - любая чурка может угрожать нормальному человеку оружием и связями.


Ошибаетесь , им вставили добровольцы из батальона Шейха Мансура ( это не публично ) А публично объединенная диаспора азербайджанцев в Украине при участии посольства и посла Азербайджана в Украине
http://www.aze.in.ua/novosti/azerbaydzh ... m-blogerom
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 10:13

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  Mazay256 написав:Типа дорожай
Зображення
Подробности здесь https://курс.ком.юа/novost/84790-rinok-nedvizhimosti-stoit-li-toropitsja-s-pokupkoi/

а "зельоніньке" хоть є, чи всьо "красніньке"

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Донецк дороже Харькова и Днепра.

Sv development совсем плох

Хотя судя по сайту, то сайт кажись умер. Кризис однако.
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 10:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

"Цоколь моей мечты"(с): https://videoboom.cc/zhenshchina-kupila ... yi-tualet/
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 11:24

  airmax78 написав:"Цоколь моей мечты"(с): https://videoboom.cc/zhenshchina-kupila ... yi-tualet/


У меня есть похожая история. Как-то подвернулся заброшенный цоколь в очень хорошем новом доме и районе, по цене очень дешевой коммуны, раза в три дешевле соседних хрущей. Ну я и взяла, цена вопроса была смешной. Друзья сказали, что я сошла с ума :).
Взяла дизайнера, сделала недорогой, но стильный ремонт, облагородила вход. Сдается на ура по цене аренды в соседних хрущах. Одна из самых удачных моих инвестиций.

Было
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Стало
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 11:33

  airmax78 написав:"Цоколь моей мечты"(с): https://videoboom.cc/zhenshchina-kupila ... yi-tualet/

в 65 тысяч фунтов +6 лет Лора работала не покладая рук
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 11:36

  airmax78 написав:"Цоколь моей мечты"(с): https://videoboom.cc/zhenshchina-kupila ... yi-tualet/

этот цоколь по умолчанию приложение к хозяйке
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 11:44

  flyman написав:
  airmax78 написав:"Цоколь моей мечты"(с): https://videoboom.cc/zhenshchina-kupila ... yi-tualet/

в 65 тысяч фунтов +6 лет Лора работала не покладая рук

Ну, поэтому и 65к фунтов. Она ж сама там на фотке с перфоратором. Так что до мечты вам, Флай, еще 5 лет работы и 65к гривен.
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 12:01

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:"Цоколь моей мечты"(с): https://videoboom.cc/zhenshchina-kupila ... yi-tualet/

в 65 тысяч фунтов +6 лет Лора работала не покладая рук

Ну, поэтому и 65к фунтов. Она ж сама там на фотке с перфоратором. Так что до мечты вам, Флай, еще 5 лет работы и 65к гривен.

а не лучше знайти "Лору з перфоратором"?
або Natt ...
кста, цікавилася цоколем чергова Мальвіна із 10кг Артемоном.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 14 жов, 2018 12:06, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 12:06

  flyman написав:
  airmax78 написав:
  flyman написав:в 65 тысяч фунтов +6 лет Лора работала не покладая рук

Ну, поэтому и 65к фунтов. Она ж сама там на фотке с перфоратором. Так что до мечты вам, Флай, еще 5 лет работы и 65к гривен.

а не лучше знайти "Лору з перфоратором"?
або Natt ...

Это вообще джекпот. Такую можно искать всю жизнь и не найти.
airmax78
 
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