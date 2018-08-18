stm написав:

Vlad442 написав: Почему? Посыл был "кто вложился в 15-16, тот молодец". Заложенное во времена строительного бума уже достроили. Уже риски отыграны, вероятность событий в прошлом всегда 100%. Котлован превратился в готовое с ростом цены в 40-50%. Чем инвесторы 15-16 не молодцы? Финишная линия пересечена, очевидно, кто победитель. Почему? Посыл был "кто вложился в 15-16, тот молодец". Заложенное во времена строительного бума уже достроили. Уже риски отыграны, вероятность событий в прошлом всегда 100%. Котлован превратился в готовое с ростом цены в 40-50%. Чем инвесторы 15-16 не молодцы? Финишная линия пересечена, очевидно, кто победитель.

Влад, а если считать стоимость не матраса с деньгами баксов? Для вас и Долярчика пример кейса на реальную квартиру в реальном доме. С 2016 изменился проект пару раз, некоторые не получили модное нынче панорамное окно, дальше пропали садик, школа, парковка, секций: вместо 3 стало 4 и наше любимое задержки сдачи уже более года... Красным и зелёным плата за риск. И честно, покупать не мечту, а суровую реальность, того стоит. Условный человек действительно купил эту условную квартиру используя в той или иной мере кейс 50/50разница в 70000грн или 3600$ за 2,5лет без беготни и переживаний для меня не выглядит ужасным провалом