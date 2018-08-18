Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Это вообще джек-пот. Такую можно искать всю жизнь и не найти.
Сегодня жилье девушки — предмет белой зависти знакомых и лучший элемент ее портфолио как архитектора.
я не протів потрапити в її портофоліо
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Vlad442 написав:Почему? Посыл был "кто вложился в 15-16, тот молодец". Заложенное во времена строительного бума уже достроили. Уже риски отыграны, вероятность событий в прошлом всегда 100%. Котлован превратился в готовое с ростом цены в 40-50%. Чем инвесторы 15-16 не молодцы? Финишная линия пересечена, очевидно, кто победитель.
Влад, а если считать стоимость не матраса с деньгами баксов? Для вас и Долярчика пример кейса на реальную квартиру в реальном доме. С 2016 изменился проект пару раз, некоторые не получили модное нынче панорамное окно, дальше пропали садик, школа, парковка, секций: вместо 3 стало 4 и наше любимое задержки сдачи уже более года... Красным и зелёным плата за риск. И честно, покупать не мечту, а суровую реальность, того стоит. Условный человек действительно купил эту условную квартиру используя в той или иной мере кейс 50/50 разница в 70000грн или 3600$ за 2,5лет без беготни и переживаний для меня не выглядит ужасным провалом https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=115bc060e167673c6a75807764b8011d
Я из окна смотрю на этот дом, реально строят долго. И реальное попадание на деньги для матрасника - 10+к уе на квартире, что подтверждает рост цен. Хотя опять же, риск недостроя тоже есть. Не уверен, что школу им обещали. А садик еще Донца 2а обещали... и с паркингом их кинули, а 700+ квартир на 30 парковочных мест во дворе, думаю, будет жесть!