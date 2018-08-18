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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1124
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
101
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
242
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
176
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
209
Якість будівництва
15%
174
Всього голосів : 1124
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 12:08

  airmax78 написав:Это вообще джек-пот. Такую можно искать всю жизнь и не найти.

Сегодня жилье девушки — предмет белой зависти знакомых и лучший элемент ее портфолио как архитектора.

я не протів потрапити в її портофоліо
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 12:56

Снова обсуждаете одинокую беззащитную девушку? :oops:
Флай, Вам бы такую Лору, цоколю цены бы не было...
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 13:01

Никто не слышал ? Вроде Автограф-2 на 700 квартир собираются строить. Кто-то знает подробности ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 13:09

  Natt написав:Снова обсуждаете одинокую беззащитную девушку? :oops:
Флай, Вам бы такую Лору, цоколю цены бы не было...

Натт, вы вдохнули вторую жизнь в эту умирающую ветку. Количество просмотров после вашего объявления о том, что вы свободны, выросло вдвое.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 13:10

  zzzzzz написав:Никто не слышал ? Вроде Автограф-2 на 700 квартир собираются строить. Кто-то знает подробности ?

Ну, вроде ж рядом, с полным перкрытием вида двум свечкам.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 13:15

airmax78 Не, там дырка метров 100 останется ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 13:25

  airmax78 написав:
  Natt написав:Снова обсуждаете одинокую беззащитную девушку? :oops:
Флай, Вам бы такую Лору, цоколю цены бы не было...

Натт, вы вдохнули вторую жизнь в эту умирающую ветку. Количество просмотров после вашего объявления о том, что вы свободны, выросло вдвое.

Нет уж, пусть позиция и далее остается вакантной))) Ибо самое печальное в этой истории для меня - потеря недвиги)))
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 13:38

  stm написав:
  Vlad442 написав:Почему? Посыл был "кто вложился в 15-16, тот молодец". Заложенное во времена строительного бума уже достроили. Уже риски отыграны, вероятность событий в прошлом всегда 100%. Котлован превратился в готовое с ростом цены в 40-50%. Чем инвесторы 15-16 не молодцы? Финишная линия пересечена, очевидно, кто победитель.

Влад, а если считать стоимость не матраса с деньгами баксов? Для вас и Долярчика пример кейса на реальную квартиру в реальном доме. С 2016 изменился проект пару раз, некоторые не получили модное нынче панорамное окно, дальше пропали садик, школа, парковка, секций: вместо 3 стало 4 и наше любимое задержки сдачи уже более года... Красным и зелёным плата за риск. И честно, покупать не мечту, а суровую реальность, того стоит. Условный человек действительно купил эту условную квартиру используя в той или иной мере кейс 50/50 ;) разница в 70000грн или 3600$ за 2,5лет без беготни и переживаний для меня не выглядит ужасным провалом :)
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=115bc060e167673c6a75807764b8011d

Я из окна смотрю на этот дом, реально строят долго. И реальное попадание на деньги для матрасника - 10+к уе на квартире, что подтверждает рост цен. Хотя опять же, риск недостроя тоже есть.
Не уверен, что школу им обещали. А садик еще Донца 2а обещали... ;)
и с паркингом их кинули, а 700+ квартир на 30 парковочных мест во дворе, думаю, будет жесть!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 13:45

  Natt написав:
  airmax78 написав:
  Natt написав:Снова обсуждаете одинокую беззащитную девушку? :oops:
Флай, Вам бы такую Лору, цоколю цены бы не было...

Натт, вы вдохнули вторую жизнь в эту умирающую ветку. Количество просмотров после вашего объявления о том, что вы свободны, выросло вдвое.

Нет уж, пусть позиция и далее остается вакантной))) Ибо самое печальное в этой истории для меня - потеря недвиги)))

нужно было за грибами ходить
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 13:50

  Natt написав:
  airmax78 написав:
  Natt написав:Снова обсуждаете одинокую беззащитную девушку? :oops:
Флай, Вам бы такую Лору, цоколю цены бы не было...

Натт, вы вдохнули вторую жизнь в эту умирающую ветку. Количество просмотров после вашего объявления о том, что вы свободны, выросло вдвое.

Нет уж, пусть позиция и далее остается вакантной))) Ибо самое печальное в этой истории для меня - потеря недвиги)))

Я сразу почувствовал, что рассказы про мужа-золотые руки были неискренними.
airmax78
 
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