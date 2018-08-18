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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 14 жов, 2018 13:57
airmax78
, руки правда золотые. Но сейчас это уже неактуально. В следующей квартире буду делать ремонт в стиле лофт по методу Флая
P.S. Кстати, Флай, весной 2019 будет старт продаж в ЖК в хорошей локации в Ирпене. Вы готовы забетонировать копытце в следующий цоколь?)))
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Додано: Нед 14 жов, 2018 13:57
Натт, как человек женатый уже почти 10 лет, хочу вас спросить: все-таки, что стало последней каплей?
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Додано: Нед 14 жов, 2018 14:00
airmax78, мы недвигу обсуждаем или личную жизнь?
Давайте лучше о недвиге - интереснее.
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Natt
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Додано: Нед 14 жов, 2018 14:02
flyman написав: Долярчик написав:
... ціни на ПОВІТРЯ!!!
пане Долярчик, ти шукаєш раціональне в ірраціональному рішенні, щоб не виглядати лохом-Буратінком.
Долярчик молодца, что не зассал и интуицию свою послушал! Во Львове в среднем метр стал дороже на 150-200 баксов. Если у кого было 20-30 тыс уе в матрасе и он не вложился максимум в 2017, то он тупо в пролете, так как цены выросли и будут и далее рости. Для примера, посмотрите Донца 2а на олх наличие и цены на квартиры. Дом сдан в 2015-2017, более 1000 квартир. Субъективно %30 квартир еще без ремонта и жильцов, а на олх только 20 квартир продается. Где же остальные???
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Додано: Нед 14 жов, 2018 14:02
Natt написав:airmax78
, руки правда золотые. Но сейчас это уже неактуально. В следующей квартире буду делать ремонт в стиле лофт по методу Флая
P.S. Кстати, Флай, весной 2019 будет старт продаж в ЖК в хорошей локации в Ирпене. Вы готовы забетонировать копытце в следующий цоколь?)))
хорошая локация и Ирпень это слова антонимы
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Додано: Нед 14 жов, 2018 14:03
change_pm написав: flyman написав: Долярчик написав:
... ціни на ПОВІТРЯ!!!
пане Долярчик, ти шукаєш раціональне в ірраціональному рішенні, щоб не виглядати лохом-Буратінком.
Долярчик молодца, что не зассал и интуицию свою послушал! Во Львове в среднем метр стал дороже на 150-200 баксов. Если у кого было 20-30 тыс уе в матрасе и он не вложился максимум в 2017, то он тупо в пролете, так как цены выросли и будут и далее рости. Для примера, посмотрите Донца 2а на олх наличие и цены на квартиры. Дом сдан в 2015-2017, более 1000 квартир. Субъективно %30 квартир еще без ремонта и жильцов, а на олх только 20 квартир продается. Где же остальные???
это не дома, а общага под аренду
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Додано: Нед 14 жов, 2018 14:11
change_pm написав: flyman написав: Долярчик написав:
... ціни на ПОВІТРЯ!!!
пане Долярчик, ти шукаєш раціональне в ірраціональному рішенні, щоб не виглядати лохом-Буратінком.
Долярчик молодца, что не зассал и интуицию свою послушал! Во Львове в среднем метр стал дороже на 150-200 баксов. Если у кого было 20-30 тыс уе в матрасе и он не вложился максимум в 2017, то он тупо в пролете, так как цены выросли и будут и далее рости. Для примера, посмотрите Донца 2а на олх наличие и цены на квартиры. Дом сдан в 2015-2017, более 1000 квартир. Субъективно %30 квартир еще без ремонта и жильцов, а на олх только 20 квартир продается. Где же остальные???
Остальные под арестом у банков )))
Живите своим умом!
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Додано: Нед 14 жов, 2018 14:20
Natt написав:airmax78
, мы недвигу обсуждаем или личную жизнь?
Давайте лучше о недвиге - интереснее.
Мы о киевском рынке ЖИЛОЙ недвижимости. Говорим личная жизнь - подразумеваем жилая недвижимость и наооборот.
Востаннє редагувалось airmax78
в Нед 14 жов, 2018 14:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 14 жов, 2018 14:22
Natt написав:
Снова обсуждаете одинокую беззащитную девушку?
Флай, Вам бы такую Лору, цоколю цены бы не было...
Да я не можу відійти від шока після відмови руки, серця і цоколя.
Боюсь що ще Лора откаже. Самооцінка тоді улетить в мінус, а мені тре ще вибивати надбавку для перегляду з.п.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Нед 14 жов, 2018 14:24
Natt написав:
Снова обсуждаете одинокую беззащитную девушку?
Флай, Вам бы такую Лору, цоколю цены бы не было...
... так він і запрошує Вас(Лора
) у своє лігво, а Ви щось морозитесь.....
... наведете там марафет...... народите дітей..... і будете жити довго і щасливо......
п. с.
... забув дописати:
- повірте, щастя іноді буває просто на витягнуту руку! (тобто, поруч)
Востаннє редагувалось Долярчик
в Нед 14 жов, 2018 14:36, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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