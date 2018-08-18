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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2302230323042305>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1124
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
101
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
242
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
176
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
209
Якість будівництва
15%
174
Всього голосів : 1124
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 13:57

airmax78, руки правда золотые. Но сейчас это уже неактуально. В следующей квартире буду делать ремонт в стиле лофт по методу Флая :mrgreen:

P.S. Кстати, Флай, весной 2019 будет старт продаж в ЖК в хорошей локации в Ирпене. Вы готовы забетонировать копытце в следующий цоколь?)))
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 13:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Натт, как человек женатый уже почти 10 лет, хочу вас спросить: все-таки, что стало последней каплей?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 14:00

airmax78, мы недвигу обсуждаем или личную жизнь?
Давайте лучше о недвиге - интереснее.
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 14:02

  flyman написав:
  Долярчик написав:... ціни на ПОВІТРЯ!!! :mrgreen:

пане Долярчик, ти шукаєш раціональне в ірраціональному рішенні, щоб не виглядати лохом-Буратінком.

Долярчик молодца, что не зассал и интуицию свою послушал! Во Львове в среднем метр стал дороже на 150-200 баксов. Если у кого было 20-30 тыс уе в матрасе и он не вложился максимум в 2017, то он тупо в пролете, так как цены выросли и будут и далее рости. Для примера, посмотрите Донца 2а на олх наличие и цены на квартиры. Дом сдан в 2015-2017, более 1000 квартир. Субъективно %30 квартир еще без ремонта и жильцов, а на олх только 20 квартир продается. Где же остальные???
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 14:02

  Natt написав:airmax78, руки правда золотые. Но сейчас это уже неактуально. В следующей квартире буду делать ремонт в стиле лофт по методу Флая :mrgreen:

P.S. Кстати, Флай, весной 2019 будет старт продаж в ЖК в хорошей локации в Ирпене. Вы готовы забетонировать копытце в следующий цоколь?)))

хорошая локация и Ирпень это слова антонимы
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 14:03

  change_pm написав:
  flyman написав:
  Долярчик написав:... ціни на ПОВІТРЯ!!! :mrgreen:

пане Долярчик, ти шукаєш раціональне в ірраціональному рішенні, щоб не виглядати лохом-Буратінком.

Долярчик молодца, что не зассал и интуицию свою послушал! Во Львове в среднем метр стал дороже на 150-200 баксов. Если у кого было 20-30 тыс уе в матрасе и он не вложился максимум в 2017, то он тупо в пролете, так как цены выросли и будут и далее рости. Для примера, посмотрите Донца 2а на олх наличие и цены на квартиры. Дом сдан в 2015-2017, более 1000 квартир. Субъективно %30 квартир еще без ремонта и жильцов, а на олх только 20 квартир продается. Где же остальные???

это не дома, а общага под аренду
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 14:11

  change_pm написав:
  flyman написав:
  Долярчик написав:... ціни на ПОВІТРЯ!!! :mrgreen:

пане Долярчик, ти шукаєш раціональне в ірраціональному рішенні, щоб не виглядати лохом-Буратінком.

Долярчик молодца, что не зассал и интуицию свою послушал! Во Львове в среднем метр стал дороже на 150-200 баксов. Если у кого было 20-30 тыс уе в матрасе и он не вложился максимум в 2017, то он тупо в пролете, так как цены выросли и будут и далее рости. Для примера, посмотрите Донца 2а на олх наличие и цены на квартиры. Дом сдан в 2015-2017, более 1000 квартир. Субъективно %30 квартир еще без ремонта и жильцов, а на олх только 20 квартир продается. Где же остальные???


Остальные под арестом у банков )))
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 14:20

  Natt написав:airmax78, мы недвигу обсуждаем или личную жизнь?
Давайте лучше о недвиге - интереснее.

Мы о киевском рынке ЖИЛОЙ недвижимости. Говорим личная жизнь - подразумеваем жилая недвижимость и наооборот.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 14 жов, 2018 14:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 14:22

  Natt написав:Снова обсуждаете одинокую беззащитную девушку? :oops:
Флай, Вам бы такую Лору, цоколю цены бы не было...

Да я не можу відійти від шока після відмови руки, серця і цоколя.
Боюсь що ще Лора откаже. Самооцінка тоді улетить в мінус, а мені тре ще вибивати надбавку для перегляду з.п.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 14:24

  Natt написав:Снова обсуждаете одинокую беззащитную девушку? :oops:
Флай, Вам бы такую Лору, цоколю цены бы не было...

... так він і запрошує Вас(Лора :D ) у своє лігво, а Ви щось морозитесь.....
... наведете там марафет...... народите дітей..... і будете жити довго і щасливо...... :D

п. с.
... забув дописати:
- повірте, щастя іноді буває просто на витягнуту руку! (тобто, поруч) :D
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 14 жов, 2018 14:36, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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