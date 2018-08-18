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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2302230323042305

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1124
Висота стель
4%
46
Гарний вигляд з вікон
9%
101
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
22%
242
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
176
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
209
Якість будівництва
15%
174
Всього голосів : 1124
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 14:27

  Natt написав:airmax78, руки правда золотые. Но сейчас это уже неактуально. В следующей квартире буду делать ремонт в стиле лофт по методу Флая :mrgreen:

P.S. Кстати, Флай, весной 2019 будет старт продаж в ЖК в хорошей локации в Ирпене. Вы готовы забетонировать копытце в следующий цоколь?)))

Я шукаю щось поближче до рейкового транспорту.
Нова Буча, Континент, Міленіум, Сонячна Оселя.
В Ірпені навряд чи щось буде близько до ж.д. станції. Якщо буде, давайте наводку.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 14:31

  change_pm написав:
  flyman написав:
  Долярчик написав:... ціни на ПОВІТРЯ!!! :mrgreen:

пане Долярчик, ти шукаєш раціональне в ірраціональному рішенні, щоб не виглядати лохом-Буратінком.

Долярчик молодца, что не зассал и интуицию свою послушал! Во Львове в среднем метр стал дороже на 150-200 баксов. Если у кого было 20-30 тыс уе в матрасе и он не вложился максимум в 2017, то он тупо в пролете, так как цены выросли и будут и далее рости. Для примера, посмотрите Донца 2а на олх наличие и цены на квартиры. Дом сдан в 2015-2017, более 1000 квартир. Субъективно %30 квартир еще без ремонта и жильцов, а на олх только 20 квартир продается. Где же остальные???

... крикунам про дешевій цього незрозуміти! :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 14:32

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:
  Natt написав:Нет уж, пусть позиция и далее остается вакантной))) Ибо самое печальное в этой истории для меня - потеря недвиги)))

Я сразу почувствовал, что рассказы про мужа-золотые руки были неискренними.

та понятно, тупой работяга, не пара для такой девушки

Уно, ти ще недавно писав, що виходить замуж надо за сантєніка.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 14:44

  zzzzzz написав:airmax78 Не, там дырка метров 100 останется ))



,,дырка,, там останется только надо общагой)))). Весь вид закроет дом стена автограф-2
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 14:45

  flyman написав:
  airmax78 написав:Флай, я же и хочу положить конец домыслам и докопаться до истины.

Так ти теж на грані розвода?
Можу поменторить за 20 ойро в час.

У нас ничего нет - поэтому нечего делить. Если что - не сошлись характерами и разбежались. Но хочется же понять глубинные причины.
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 14:51

  flyman написав:
  Natt написав:Снова обсуждаете одинокую беззащитную девушку? :oops:
Флай, Вам бы такую Лору, цоколю цены бы не было...

Да я не можу відійти від шока після відмови руки, серця і цоколя.
Боюсь що ще Лора откаже. Самооцінка тоді улетить в мінус, а мені тре ще вибивати надбавку для перегляду з.п.

Ну так цоколь вроде в комплект не входил))))
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 14:53

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Флай, я же и хочу положить конец домыслам и докопаться до истины.

Так ти теж на грані розвода?
Можу поменторить за 20 ойро в час.

У нас ничего нет - поэтому нечего делить. Если что - не сошлись характерами и разбежались. Но хочется же понять глубинные причины.

почитайте
http://blog.penelopetrunk.com/2006/06/01/get-married-first-then-focus-on-career/
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 15:23

  change_pm написав:
  stm написав:
  Vlad442 написав:Почему? Посыл был "кто вложился в 15-16, тот молодец". Заложенное во времена строительного бума уже достроили. Уже риски отыграны, вероятность событий в прошлом всегда 100%. Котлован превратился в готовое с ростом цены в 40-50%. Чем инвесторы 15-16 не молодцы? Финишная линия пересечена, очевидно, кто победитель.

Влад, а если считать стоимость не матраса с деньгами баксов? Для вас и Долярчика пример кейса на реальную квартиру в реальном доме. С 2016 изменился проект пару раз, некоторые не получили модное нынче панорамное окно, дальше пропали садик, школа, парковка, секций: вместо 3 стало 4 и наше любимое задержки сдачи уже более года... Красным и зелёным плата за риск. И честно, покупать не мечту, а суровую реальность, того стоит. Условный человек действительно купил эту условную квартиру используя в той или иной мере кейс 50/50 ;) разница в 70000грн или 3600$ за 2,5лет без беготни и переживаний для меня не выглядит ужасным провалом :)
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=115bc060e167673c6a75807764b8011d

Я из окна смотрю на этот дом, реально строят долго. И реальное попадание на деньги для матрасника - 10+к уе на квартире, что подтверждает рост цен. Хотя опять же, риск недостроя тоже есть.
Не уверен, что школу им обещали. А садик еще Донца 2а обещали... ;)
и с паркингом их кинули, а 700+ квартир на 30 парковочных мест во дворе, думаю, будет жесть!

А опишите мне портрет человека 100% кэш, 100% бакс? И который при этом вообще больше не откладывал на квартиру 2,5 года из доходов? ;) И потом, покупали красивую картинку, а строят, что строят и долго... ))) Поэтому как много среднестатистических людей "влетели" на 10килобаксов? ;)
stm
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